10 superlekkich laptopów, które oferują wielką swobodę

Wybierasz się na wakacje, ale nie chcesz opuszczać cyfrowego świata? Pracujesz zdalnie i tego lata chcesz robić to w podróży? A może po prostu potrzebujesz komputera, który oprócz tego, że jest wydajny i wielofunkcyjny, to również jest ultralekki i bardzo wygodny do przemieszczania? Nasze zestawienie dziesięciu najlżejszych i najciekawszych laptopów pomoże wybrać coś dla siebie.

Od samego początku, od 1981 r., gdy na rynku zadebiutował pierwszy prawdziwy laptop, naczelną i najważniejszą zaletą tych komputerów była mobilność. Wybieramy je właśnie dlatego, żeby nie być przykutym do biurka, nie być uwiązanym do jednego miejsca, by móc pracować, uczyć się lub bawić z komputerem, gdziekolwiek tylko chcemy. I laptopy takie jak zaprezentowane poniżej w ramach naszego zestawienia, są najlepszym ucieleśnieniem tej nadrzędnej idei. Są bardzo lekkie, niebywale poręczne i niesłychanie wygodne.

Lato, czas wyjazdów, urlopów i spędzania czasu poza domem, jest właśnie tym okresem, w którym zalety ultralekkiego laptopa są najbardziej cenione. Gdy waży tak mało i tak łatwo go ze sobą zabrać, może nam wszędzie towarzyszyć. A właśnie wszędzie może nam być potrzebny. Do sprawdzenia trasy kolejnej wycieczki. Do zorientowania się w temacie wystaw w muzeach. Do znalezienia nowej restauracji z ciekawym menu i dobrymi opiniami. Do obejrzenia wieczorem odcinka ulubionego serialu. Do posortowania lub obrobienia zdjęć, które chcemy wrzucić na social media. Albo nawet, jeśli ktoś naprawdę musi, do sprawdzenia służbowej poczty. W domu i pracy używamy komputera w zasadzie do wszystkiego. Z takimi laptopami jak poniższe można to wszystko równie wygodnie i przyjemnie robić dosłownie wszędzie. Także po wakacjach.

Lekki laptop idealnie bowiem nadaje się dla dziecka jako ta najważniejsza w dzisiejszych czasach pomoc naukowa. Nie ma już szkoły, czy to podstawowej, czy średniej, czy wyższej, w której właśnie taki bardzo mobilny komputer nie byłby po prostu bardzo przydatny. I to nie tylko dla ucznia. Również nauczyciele polegają na nich w swojej pracy. I jeden z wymienionych poniżej bardzo lekkich i poręcznych laptopów idealnie sprawdzi się od września jako wspomaganie ich oświatowych wysiłków.

LENOVO IdeaPad 3 15ALC6

Sprzęt dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do klasycznych przenośnych komputerów z 15,6-calowym ekranem. Ma wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Najnowszy system operacyjny Windows 11, solidną matrycę Full HD, 8 GB szybkiej pamięci RAM DDR4, 512 GB dysk SSD. Jego sercem jest wydajny procesor AMD Ryzen 5 5500U z zintegrowaną grafiką AMD Radeon Graphics. Jego 6 rdzeni taktowanych jest zegarem 2,1 GHz, ale w trybie wytężonej pracy może przyspieszyć aż do 4 GHz, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ten LENOVO IdeaPad 3 to po prostu klasyczny, wydajny i uniwersalny laptop do wszystkiego. Waga: 1,63 kg

LENOVO IdeaPad 3 15ITL6

Jeśli ktoś odniesie wrażenie, że jest to laptop bardzo podobny do poprzedniego, to się pomyli. Jest to laptop identyczny z poprzednim. Ten sam system, matowa matryca, pamięć, dysk, złącza itd. Jedyna różnica kryje się w środku. Ten model LENOVO IdeaPad 3 jest bowiem napędzany przez układy Intela. Procesor Intel i5-1135G7 ma osiem rdzeni taktowanych 2,4 GHz, które w razie potrzeby mogą przyspieszyć do 4,2 GHz. Jest tu także zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics. Wybór między tym a wyżej wymienionym modelem w zasadzie sprowadzać będzie się do tego, którego producenta procesorów bardziej lubimy. Waga: 1,65 kg

APPLE MacBook Air Retina M1

To wybór dla tych, którzy są skłonni zapłacić za najwyższą jakość. Ten najmniejszy i najlżejszy z laptopów Apple ma pod swoją bezszelestną, chłodzoną pasywnie bez wentylatorów obudową same najnowsze technologie. Siłą napędową jest tutaj rewolucyjny, niesamowicie wydajny procesor Apple M1, którego pojawienie się całkowicie zmieniło rynek komputerów osobistych. Równie przełomowy jest wyświetlacz Retina o przekątnej 13,3 cala oraz rozdzielczości 2560x1600 pikseli, który oferuje niezrównaną jakość wyświetlanego obrazu. Brak konieczności zasilania układu aktywnego chłodzenia sprawia również, że ten APPLE MacBook Air jest wyjątkowo energooszczędny i może pracować bez ładowania nawet do 18 godzin! Ten ostatni parametr czyni go idealnym partnerem dla nauczyciela, który może go nosić ze sobą przez cały dzień między klasami bez martwienia się o kabel zasilający. Waga: 1,29 kg

HP-15 DW3113NW

Ten komputer od HP to kolejny, który trzyma się klasycznego ekranu 15,6 cala. Jego charakterystyka techniczna powinna z naddatkiem spełniać nasze wymogi. Jest tu i Windows 11, i 8 GB RAM DDR4, i 512 GB szybkiego dysku SSD, i zestaw złącz oraz protokołów komunikacyjnych, którego możemy się spodziewać. Pod klawiaturą ten HP-15 ma solidny, popularny procesor Intel i5-1135G7 i zintegrowany układ graficzny Intel Iris X3. Co go więc wyróżnia? Typ ekranu. Zamiast standardowego wyświetlacza IPS ten komputer posiada matrycę VA. Wyróżnia się ona głębszym kontrastem oraz lepszą pracą w warunkach zewnętrznego oświetlenia – ekrany VA są zawsze wyraźne i szczegółowe, nawet gdy siedzimy z laptopem w ogrodzie w pełnym słońcu. Waga: 1,75 kg

ASUS VivoBook X1502ZA

Ta ultralekka propozycja od ASUS też ma swoją cechę wyróżniającą. Pod wieloma względami jest podobna do innych komputerów z naszej listy. Windows 11, 8 GB RAM DDR4, dysk SSD 512 GB itd. Wszystkie parametry na oczekiwanym wysokim poziomie. I jeden na nieco wyższym. Ten ASUS VivoBook jest bowiem napędzany procesorem 12. generacji Intel i5-1240P, który ma aż 12 rdzeni, które mogą być maksymalnie taktowane zegarem 4,4 GHz. Ten konkrety model jest więc dobrym wyborem dla osób, które chcą mieć laptop naprawdę bardzo lekki, ale dysponujący nieco większą mocą. Waga: 1,7 kg

ASUS VivoBook X1500EA

Czym z kolei wyróżnia się ten konkretny model ultralekkiego klasyka 15,6 cala? Większą pojemnością pamięci. Ten ASUS VivoBook ma na pokładzie nie jedną kość 8 GB RAM DDR4, jak większość propozycji z naszej listy, ale dwie. 16 GB szybkiego RAM-u może być potrzebne do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, zwłaszcza gdy, jak w tym przypadku, wspierane jest systemem Windows 11 oraz solidnym procesorem Intel i5-1135G7. Waga: 1,8 kg

ACER Swift 3 SF314

Ten model jest odpowiedzią na pytanie, jak jeszcze bardziej odchudzić laptopa i uczynić go jeszcze lżejszym. Oczywiście trzeba zmniejszyć jego rozmiary. To z kolei wiąże się ze zredukowaniem przekątnej matrycy. Ten mały, zgrabny ACER Swift 3 ma więc ekran 14-calowy, nieco mniejszy niż standardowy, choć nadal przecież całkiem pokaźny. Oczywiście wyświetla on obraz w rozdzielczości Full HD i w żaden sposób nie ustępuje jego jakością swoim większym kuzynom. Poza tym ten model laptopa ma wszystko to, czego powinniśmy wymagać, czyli Windows 11, 8 GB RAM, dysk SSD 512 GB i bestsellerowy procesor Intel i5-1135G7. A całość jest, dzięki mniejszemu ekranowi, po prostu bardzo lekka! Bez trudu zmieści się i do szkolnego plecaka, i do nauczycielskiej teczki. Waga: 1,2 kg

ASUS ZenBook UX325EA

Propozycja od ASUS w segmencie jeszcze mniejszych i jeszcze lżejszych laptopów również jest wyjątkowo ciekawa. Projektanci postanowili, w celu zmniejszenia wagi, wykorzystać matrycę 13,3-cala. Aby jednak zrekompensować ten mniejszy rozmiar czymś więcej niż tylko niesłychanie lekkim i wyjątkowo mobilnym komputerem, postanowili zamontować w tym ASUS ZenBook ekran oparty na najnowszej technologii OLED. To kolejny krok w ewolucji wyświetlaczy, bazujący na rewolucyjnych samoświecących diodach. Matryce, które je wykorzystują, oferują o wiele lepszy kontrast, lepsze pokrycie palety kolorów oraz większe kąty widzenia niż tradycyjne wyświetlacze LCD. Oczywiście mały ASUS ZenBook ma oprócz tego także Windows 11, dysk 512 GB SSD, świetny procesor Intel i5-1135G7 i aż 16 GB pamięci RAM. Waga: 1,14 kg

HP Envy x360 15-EY0113NW

Ekranem wyróżnia się także ten interesujący laptop od HP. Na pierwszy rzut oka jest to kolejny, klasyczny komputer z matrycą 15,6-cala. Pozory jednak mylą, bo w tym konkretnym przypadku wyświetlacz jest nie tylko dotykowy, co daje duże dodatkowe możliwości, ale również umocowany na specjalnym zawiasie, który pozwala odchylić ekran pod kątem 360 stopni. Tego laptopa można złożyć jak tablet lub rozstawić w stylu namiotu dla wygodniejszego oglądania ulubionego serialu. Tę główną zaletę HP Envy x360 dopełniają 16 GB pamięci RAM oraz bardzo mocny procesor AMD Ryzen 5 5625U, które czynią z tego komputera świetne narzędzie dla bardziej wymagających odbiorców lub wyspecjalizowanych zadań w edukacji. Świetne i bardzo, jak na tego typu sprzęt, lekkie. Waga: 1,82 kg

ACER Swift 3 SF314-71

Ostatnia propozycja na liście należy do kategorii, którą można opisać słowami "bardzo lekki i bardzo mocny". Ten 14-calowy, smukły laptop skrywa w swojej niewielkiej obudowie bardzo wydajny procesor Intel i5-12450H, którego osiem fizycznych rdzeni domyślnie taktowanych jest zegarem 3,3 GHz. Bardzo szybki procesor współpracuje z również ponadprzeciętnie szybką pamięcią RAM, której 16 GB bazuje na najnowocześniejszych kościach LPDDR5. Obrazu tego topowego, ultralekkiego laptopa dopełnia matryca OLED o rozdzielczości aż 2880x1800 pikseli. Ten ACER Swift 3 idealnie nadaje się dla wymagających użytkowników, którzy są gotowi zapłacić więcej za brak kompromisów w dziedzinie osiągów. Waga: 1,4 kg

