Zyskaj telewizor nawet 1800 zł taniej! Ruszył Black Wtorek w Media Expert

Philips 75" MiniLED Ambilight 4K (75PML9008)

Ten telewizor ma cztery bardzo mocne zalety: przekątną ekranu, technologię Ambilight, wyświetlacz MiniLED oraz system dźwięku Dolby Atmos. Zabierzemy się za nie po kolei.

Na pierwszy ogień idzie przekątna ekranu – 75" to nie w kij dmuchał. Tak wielki ekran umożliwia docenienie rozdzielczości 4K. Bo nie każdy pewnie wie, ale jest ona dobrze dostrzegalna tylko w przypadku tych największych naściennych bestii.

To właśnie przy takiej przekątnej zaczyna być widoczna różnica w ostrości i szczegółach, zwłaszcza jeśli siedzisz w odległości około dwóch metrów. Mniejsze telewizory często nie są w stanie w pełni oddać możliwości 4K, ale tutaj obraz zyskuje na głębi i realizmie.

Dwa – Ambilight. Nie ma nic piękniejszego niż jesienne oglądanie seriali w zaciemnionym pokoju, gdy zza ekranu obraz rozszerza się na całą ścianę. Taaak, Ambilight zamienia zwykły seans w spektakl barw.

Po trzecie, MiniLED. Philips 75PML9008 korzysta z tej technologii i dzięki tysiącom precyzyjnych diod zapewnia głębszą czerń, lepszy kontrast i wyraźniejsze detale. Szczególnie widoczne przy dynamicznych scenach i wieczornym seansie. Gracze docenią.

Po czwarte wreszcie, Dolby Atmos. Sprawia, że dźwięk otacza cię z każdej strony, a nawet z góry, dodając filmom i grom nowy wymiar przestrzeni i realizmu. To wszystko w trakcie Black Days kosztuje zaledwie 2999 zł. Spadek jest konkretny, bo najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła 4799,99 zł.

Air Fryer Tefal Dual Easy Fry XXL EY942HE0

Ale, ale! Nie samym streamingiem i grami człowiek żyje. Nawet jeśli serial lub gra wciągają jak odkurzacz. Trzeba też coś zjeść i najlepiej, żeby nie były to kolejne paczki chipsów. One są dla tych, co dopiero zaczynają. Prawdziwi weterani robią przekąski sami. I robią je w airfryerze. Na przykład w modelu Tefal Dual Easy Fry XXL.

Ten sprzęt ma dwa niezależne kosze, co oznacza, że możesz jednocześnie przygotować dwa różne dania – np. frytki i kurczaka albo warzywa i rybę. Każda część ma osobną regulację temperatury i czas pieczenia, a funkcja synchronizacji sprawia, że wszystko kończy się gotować w tym samym momencie. Zero stresu, wszystko na ciepło, gotowe prosto na stół.

A że pojemność to aż 11 litrów, spokojnie nakarmisz siebie, drugą połówkę i znajomych, którzy wpadli na wspólne oglądanie. A jak się skończy? Wkładasz elementy do zmywarki i wracasz się relaksować. W skrócie: mniej tłuszczu, mniej roboty, więcej jedzenia.

Cena? 549 zł, czyli "trochę" więcej niż subskrypcja w streamingu, ale żaden serial ci tak nie dogodzi. Wcześniej za to cudo trzeba było zapłacić 799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką).

Dron DJI Neo Fly More Combo

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z dronami i marzysz o nagrywaniu świata z lotu ptaka, ten sprzęt może być świetnym wyborem na start. Jest lekki, waży tylko 135 gramów, więc bez problemu zmieścisz go w plecaku, ale mimo kompaktowych rozmiarów to naprawdę solidny sprzęt.

Nagrywa w 4K przy 30 klatkach na sekundę, zatem materiały wyglądają bardzo dobrze: ostro, płynnie, bez drgań. Do tego ma system wykrywania przeszkód w trzech kierunkach, który chroni go przed kolizją, nawet jeśli się zagapisz. Właśnie ta kombinacja dobrych parametrów i prostoty obsługi sprawia, że możesz się skupić na ujęciach, a nie stresować tym, że coś pójdzie nie tak.

W wersji Fly More Combo dostajesz trzy akumulatory, dzięki czemu latasz dłużej i rzadziej przerywasz nagrywanie. Jeśli chcesz złapać kilka dobrych ujęć z gór, znad jeziora albo znad miasta, ten dron spokojnie to ogarnie. Sprzęt lata wysoko, ale jego cena spadła na łeb, na szyję – z 1371 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką) na 1099 zł.

Golarka Braun Seria 5 52-N7200CC

Umówmy się – golenie to nie jest najprzyjemniejsza część poranka, więc powinno być szybkie, sprawne i obywać się bez zbędnych ofiar. Ot, męska sprawa. Zwłaszcza, kiedy jesteś spóźniony do pracy, nie zdążyłeś nawet dopić kawy, a rzeczywistość wali się na głowę.

Nie ma wtedy po prostu czasu na uśmiechanie się do lustra jak w reklamie. Właśnie dlatego potrzebujesz sprzętu, który załatwi sprawę, i to w ekspresowym tempie. Ta golarka Braun z serii 5 jest wyposażona w inteligentny silnik AutoSense, który bez pytania dopasowuje moc do gęstości zarostu. Nie musisz wykonywać dziesięciu ruchów w tym samym miejscu. Trzy elastyczne ostrza poradzą sobie z trudnymi konturami twarzy za jednym pociągnięciem.

Urządzenie jest wodoodporne, co daje wybór: golenie na sucho, gdy liczy się każda sekunda, lub na mokro, pod prysznicem, by połączyć to z innymi porannymi rytuałami (np. w weekend). Za to przy kasie ogolony się na pewno nie poczujesz. Nowa cena to 349 zł. Stara, najniższa z ostatnich 30 dni przed obniżką, to – uwaga – 799,99 zł. Jeśli to nie jest dobra promka, to nie wiem już, co nią jest.

Kamera sportowa Gopro HERO 12 black

Do lustra o siódmej rano nie trzeba się uśmiechać, ale przed kamerą już warto, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt, który ma rejestrować coś więcej niż zwykłe chwile. GoPro HERO 12 Black to kamera stworzona z myślą o akcji, osiągnięciach i ruchu.

Nagrywa w rozdzielczości 5.3K przy 60 klatkach na sekundę i korzysta z dużej matrycy 1/1.9 cala, co przekłada się na dobrą jakość nawet wtedy, gdy światła jest niewiele. Stabilizacja HyperSmooth 6.0 robi robotę i skutecznie niweluje drgania, nawet przy sportach, które z definicji nie są spokojne.

Do tego dochodzi wodoszczelność do 10 metrów bez obudowy, wbudowane Wi-Fi i Bluetooth do szybkiego nagrywania materiałów oraz bateria, która pozwala nagrywać do 150 minut w standardowych warunkach. Bez kombinowania i bez cięcia ujęć co chwilę. Kombinacje znajdziesz za to na etykiecie cenowej. Kombinacje alpejskie, bo cena zaliczyła zjazd z 1749,99 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką) na 1199 zł.

Pralka Amica TWA4S714ADiStV

OK, zejdźmy na chwilę ze sportowego olimpu na ziemię. Bo po nawet największych wyczynach trzeba zwyczajnie… uprać wszystko, co się miało na sobie.

Amica TWA4S714ADiStV to pralka, która załatwi sprawę bez przedłużania. Ma wsad 7 kg, więc spokojnie zmieści się cały treningowy komplet albo weekendowy zestaw ciuchów. Wiruje do 1400 obrotów, a zatem wyciągasz rzeczy dobrze odwirowane i szybciej schnące.

Ma też funkcje, które faktycznie robią różnicę. SteamPowerPro wygładza zagniecenia parą, a UV HygieneTechnology pomaga się pozbyć drobnoustrojów, których w sporcie nie brakuje.

Cicha, konkretna, z intuicyjnym panelem i gotowa pracować wtedy, kiedy odpoczywasz. Po prostu: wrzucasz, włączasz i masz z głowy.

Cena promocyjna pralki wynosi 1199 zł. To spadek z 1699,99 zł - najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Płyta indukcyjna Amica PIT6540PTU 3.0

A propos odpoczynku i oszczędzania energii. Mamy tu sprzęt, który potrafi i jedno, i drugie. Płyta indukcyjna Amica PIT6540PTU 3.0 to przykład na to, że gotowanie może być szybkie, oszczędne i naprawdę wygodne. W porównaniu z tradycyjną płytą ceramiczną zużywa nawet do 40 procent mniej energii. A wszyscy wiemy, że prawdziwe paragony grozy to nie dorsz znad Bałtyku, tylko comiesięczne rachunki za prąd.

Mimo tej całej oszczędności płyta ma spore kopnięcie. Funkcja PowerBooster przyspiesza podgrzewanie do tego stopnia, że zagotowanie 400 ml wody potrwa zaledwie minutę.

A jeśli gotujesz coś większego – z pomocą przychodzi AutoBridge, które automatycznie łączy dwa pola grzewcze w jedno, dopasowując się do kształtu naczynia. Co jeszcze? Intuicyjne sterowanie dotykowe, które nie wymaga czytania instrukcji, oraz timer, który trzyma rękę na pulsie za ciebie.

Nie musisz tu niczego nadzorować. Płyta nie przypala, nie rozgrzewa się niepotrzebnie, nie zajmuje więcej czasu, niż trzeba. Działa sprawnie, wygląda nowocześnie i czyści się w moment. To sprzęt, który po prostu świetnie spełnia swoją funkcję i pozwala ci zająć się ważniejszymi rzeczami. Dla ciebie teraz za 899 zł. Dla ciebie z przeszłości za 1199,99 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką).

Soundbar Samsung HW-Q800F EN

Dobry obraz to jedno, ale bez solidnego dźwięku nie ma wciągającego seansu. Samsung HW-Q800F gra szeroko, głęboko i do tego w górę.

Mamy pięć kanałów przednich i tylnych, jeden subwoofer odpowiedzialny za bas i dwa kanały górne, które odbijają dźwięk od sufitu. To właśnie one sprawiają, że dźwięk Dolby Atmos nie tylko cię otacza, ale też unosi się nad głową. Helikopter naprawdę przelatuje, a deszcz nie tylko pada w tle, ale wokół. Całość brzmi jak w kinie, tylko bez kolejek i bez popcornu za 30 zł.

Q-Symphony to kolejna rzecz, która robi różnicę – jeśli masz telewizor Samsung, to soundbar i głośniki z TV grają razem. Nie zastępują się, tylko współpracują. Dzięki temu scena dźwiękowa jest pełniejsza, bardziej naturalna, bez sztuczności i przesterów.

Aktualna cena to 1999 zł. W porównaniu z najniższą ceną z ostatnich 30 dni przed obniżką – 2498 zł - jest to spora różnica.

Bieżnia elektryczna S-LINE Quest 1490W

Ale, ale! Nie każdy chce się w domu tylko wylegiwać. Niektórzy potrzebują trochę więcej ruchu niż szybki spacer z sofy do lodówki i z powrotem. I dla nich przewidziano domową bieżnię elektryczną S-LINE Quest.

To nie jest sprzęt dla sportowych wyczynowców, którzy na śniadanie zjadają 5 km w 20 minut. Nie – to raczej bieżnia, która pomoże się trochę rozruszać wszystkim tym, którzy za bardzo się zasiedzieli, a chcieliby jednak zadbać o własne zdrowie.

Jej największą zaletą jest kompaktowość. Ba! Możesz ją po treningu złożyć i odstawić pod ścianę, żeby nie zagracać pokoju. Poradzić powinna sobie nawet drobna kobieta, urządzenie waży bowiem tylko 44 kilogramy, a dzięki wbudowanym rolkom bez problemu przestawisz ją tam, gdzie akurat pasuje.

Lekka jest też cena, która wynosi 1599 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła natomiast 1799,99 zł.

Monitor Iiyama GCB3481WQSU-B1

Wreszcie mamy coś dla gamerów. I to jakie coś! Monitor Iiyama GCB3481WQSU-B1, który sprawi, że nie przeoczysz żadnego szczegółu. A teraz kilka najważniejszych faktów – 34 cale, rozdzielczość 3440 ×1440 pikseli i format 21:9. Do tego zakrzywiona matryca.

Zakrzywienie dopasowuje się do naturalnego pola widzenia. Zamiast zerkać kątem oka na to, co się dzieje po bokach, masz wszystko bardziej na wprost. To mniej męczy oczy, zwłaszcza przy długim graniu.

Jak grasz w wyścigi, FPS-y czy RPG z widokiem pierwszoosobowym, to zakrzywiony ekran daje wrażenie, jakbyś był zanurzony w grze. Immersja totalna. Po prostu lepiej się to ogląda!

Jednak największym plusem jest odświeżanie 180 herców i czas reakcji 0,3 ms. Obraz jest płynny, bez opóźnień i rozmazań, nawet jak grasz w coś szybkiego.

Z kolei FreeSync Premium dba o to, żeby nie było szarpania między kartą graficzną a monitorem. Masz też sporo złączy, więc bez problemu podepniesz komputer, konsolę i coś jeszcze. Monitor kosztuje obecnie 1099 zł. Jego najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła natomiast 1359,99 zł.

