Patryk Wieczorek Dzisiaj, 05-03-2021 14:42 Zwykły laptop przy nich wymięka. Urządzenia dla prawdziwie mobilnych Urządzenia łączące w sobie funkcje tableta i laptopa nie są niczym nowym, na rynku już dawno spotykało się sprzęty konwertowalne i hybrydowe, choć pod względem wykonania pozostawiały one wiele do życzenia. Przypominały one raczej tablet, do którego – jako dodatek – dołączano klawiaturę. Zarówno w pracy, jak i w podróży warto postawić na wygodę Źródło: Shutterstock Obecnie tego typu sprzęty łączą w sobie zalety zarówno jednego, jak i drugiego urządzenia. Duży ekran dotykowy, solidne podzespoły i niezwykła lekkość – to sztandarowe zalety tych wszechstronnych laptopów. W dodatku są w stanie na nowo określić to, czym tak naprawdę powinien być sprzęt mobilny. Laptop z ekranem dotykowym Przeważająca większość laptopów 2w1 to urządzenia konwertowalne, w których klawiatura połączona jest z ekranem za pośrednictwem zawiasu umożliwiającego jej obrót nawet o 360 stopni. Tym samym możesz korzystać z dotykowego ekranu podczas gdy klawiatura będzie ci służyć jako podstawkę. Sprzęt tego typu doskonale nadaje się zarówno do pracy, jak i przeglądania multimediów czy rozrywki. Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych akcesoriów, by wygodnie obsługiwać sprzęt w podróży, wystarczy jedynie palec bądź specjalne pióro. Sprzęt 2w1 świetnie nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i w podróży. Przykładem może być Asus VivoBook Flip 14, laptop konwertowalny o wadze zaledwie 1,5 kg i grubości poniżej 2 cm. Sprzęt ma wymiary nieco większe od dużego zeszytu, możesz swobodnie nosić go w plecaku czy torbie bez obaw, że się uszkodzi. Wytrzymała obudowa i metalowy zawias dają gwarancję niezawodnego działania nawet przez wiele lat. Jeśli szukasz bardziej wydajnego sprzętu, warto zainteresować się modelem Asus ZenBook 15 UM562. Procesor AMD Ryzen 7 4700U i karta graficzna AMD Radeon R7 to solidne zestawienie, biorąc pod uwagę specyfikację innych sprzętów tego typu. Dodatkowo model wyposażono w pojemny dysk 512 GB i 16 GB pamięci RAM, co sprawia, że model spisuje się świetnie nawet przy sporym obciążeniu, a dodatkowo oferuje dużo miejsca na niezbędne pliki. Zainstalowany system Windows 10 doskonale sprawdza się w użytku za pośrednictwem ekranu dotykowego. Duże, przejrzyste kafle ułatwiają korzystanie sprzętu, a zoptymalizowany system nie potrzebuje wiele mocy obliczeniowej, by działać sprawnie. A może odpinana klawiatura? Podobnie jak w laptopach konwertowalnych klawiatura w modelach hybrydowych również połączona jest z ekranem specjalnym zawiasem umożliwiającym dowolne przesuwanie, jednak dodatkowo istnieje możliwość całkowitego odłączenia klawiatury i posługiwania się sprzętem tak jak klasycznym tabletem. Z reguły tego typu urządzenia są nieco mniejsze od laptopów konwertowalnych Większość tego typu urządzeń została zaprojektowana tak, aby służyć przede wszystkim jako doskonała alternatywa dla laptopa ludziom żyjącym w ciągłym biegu. Model Microsoft Surface Pro 7 sprawi, że zmienisz podejście do sprzętów mobilnych. Bateria zamontowana w tym urządzeniu z pewnością starczy na cały dzień pracy. Sprzęt dostosowany jest do używania pióra Surface, które pozwoli ci zarówno wygodnie obsługiwać sprzęt, jak i prowadzić odręczne notatki i w miarę możliwości zmieniać je w tekst drukowany. Laptopy 2w1 to kwintesencja wygody, która bez wątpienia skusi wielu użytkowników. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem laptopa do zadań specjalnych i interesuje cię przede wszystkim mobilny sprzęt, warto przemyśleć zakup urządzenia konwertowalnego bądź hybrydowego.