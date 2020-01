Zwierzęta, które w 2019 wymarły lub są na skraju wyginięcia. "Nie o każdym usłyszycie"

Wymieranie gatunków to proces, który trwa cały czas. Czasami jest to proces naturalny, a czasem przyspieszony przez człowieka czy zmiany klimatyczne. Dowodzą temu raporty WWF i stale rozszerzana "czerwona lista", na której są zwierzęta, które bezpowrotne utraciliśmy.

Śmiercionośne pożary i zmiany klimatu

Innymi przegranymi 2019 roku są wszystkie zwierzęta, które ucierpiały z powodu szalejących na całym świecie pożarów. W Boliwii i Brazylii zginęło co najmniej 500 jaguarów. Zmiany w ich środowisku naturalnym sprawiają, że zwierzęta te migrują w inne miejsca, przez co są bardziej narażone na konkurencję innych gatunków i kłusownictwo.

Zmiany klimatu to kolejny czynnik, który wpływa na szansę przetrwania poszczególnych gatunków. Widać to na przykładzie pingwina cesarskiego. Jeśli globalne ocieplenie wciąż będzie postępować, WWF uważa, że do 2100 roku populacja tych zwierząt może się zmniejszyć o 86 proc. Podobnie jest w przypadku niedźwiedzi polarnych. Eksperci są zdania, że jedna trzecia ich populacji może zniknąć do 2050 roku.