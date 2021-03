WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 projektortelewizor Patryk Wieczorek Dzisiaj, 03-03-2021 14:29 Zrezygnujesz z telewizora. Co musisz wiedzieć, nim wybierzesz projektor Telewizor w salonie to jedno, coraz więcej osób decyduje się na alternatywę, która pozwoli osiągnąć znacznie większe wymiary stosunkowo niedrogim kosztem. Zamiast standardowego odbiornika postaw na projektor, który zapewni wysokiej jakości obraz w jeszcze większym formacie. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Zmień swój salon w prawdziwą salę kinową Źródło: Adobe Stock Wbrew pozorom ceny projektorów są różne i coraz częściej można znaleźć model, który spełni oczekiwania każdego entuzjasty wielkiego ekranu i zapewni prawdziwie kinowe doznania. W połączeniu z odpowiednim nagłośnieniem możesz zmienić swój salon w prawdziwą salę kinową. Duże możliwości Największą zaletą projektorów jest oczywiście wyświetlany rozmiar obrazu. Nawet projektor z niższej półki cenowej, którego koszt wynosi mniej więcej 500-900 zł, będzie w stanie wyświetlić niezłej jakości obraz o przekątnej 50 cali w rozdzielczości 1920 x 1080. Za te pieniądze to wyjątkowo atrakcyjna alternatywa, a wraz ze wzrostem ceny otrzymamy jeszcze większe możliwości. Na co zwrócić uwagę przy zakupie Przed zakupem warto zwrócić uwagę na najważniejsze parametry, których wybór pozwoli określić, czy sprzęt będzie spełniać twoje oczekiwania. Podobnie jak w przypadku telewizorów podstawowym aspektem jest rozdzielczość podstawowa. To od niej zależy szczegółowość przedstawianego obrazu. Na rynku znajdziemy zarówno modele oferujące rozdzielczość podstawową na poziomie Full HD, a także te oferujące jakość 4k. Kolejnym ważnym aspektem jest jakość lampy. Od jej mocy zależy to, jak duży obraz będzie w stanie wyświetlać projektor. Urządzenia o mocy lampy od 100 do 200 W to absolutne minimum, chcąc wyświetlać obraz na ekranie o szerokości mniej więcej 2,5 metra warto wybrać model o mocy 200-400 W. Poza samą mocą ważnym aspektem jest również jasność lampy. Im będzie wyższa, tym mniejszego zaciemnienia potrzebuje urządzenie by poprawnie wyświetlać obraz. Jeżeli twoje domowe kino będzie całkowicie zaciemnione, z powodzeniem wystarczy ci jasność projektora na poziomie 1500 lumenów. Warto pamiętać również o tym, by urządzenie miało jak najlepszy kontrast. To od niego zależy, czy wyświetlane kolory będą odpowiadać rzeczywistym i jak dobrze wyświetlana jest czerń. Słabsze urządzenia o kontraście na poziomie 500:1 sprawdzą się raczej do wyświetlania prezentacji biurowych niż oglądania filmów w domowym zaciszu, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie kontrast na poziomie powyżej 30000:1. W ten sposób zapewnisz sobie doznania, które nie odbiegają zbytnio od poziomu, do którego przyzwyczaiły nas współczesne telewizory. Pamiętaj również o tym, by wybrać sprzęt pozwalający na połączenie go z internetem. Projektor z funkcją Wi-Fi zapewni ci część udogodnień znanych z telewizorów Smart TV, a w szczególności wyświetlanie materiałów online dostępnych za pośrednictwem YouTube lub platform streamingowych bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Pewne ograniczenia Wybór rzutnika zamiast telewizora wiąże się z wieloma udogodnieniami, jednak może on również rodzić pewne problemy. Przede wszystkim musimy zaopatrzyć się w odpowiedni ekran projekcyjny. Można je kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze, jednak takie rozwiązanie wymaga dodatkowego montażu. Alternatywą jest rzucenie obrazu na ścianę. W tym przypadku musi ona być biała i gładka. Pamiętaj również, że aby projektor był w stanie wyświetlać obraz o dużej przekątnej, musi być ustawiony odpowiednio daleko od ściany. W przypadku dużego salonu nie stanowi to problemu, jednak w mniejszych mieszkaniach zamontowanie rzutnika może okazać się problematyczne. Nie wolno również zapominać o tym, że rzutniki o niskiej jasności wymagają częściowego lub całkowitego zaciemnienia pokoju, w którym planujesz oglądać filmy. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze