Żołnierze zaatakowani podczas misji pokojowej. Doszło do zamachu bombowego

Atak został przeprowadzony z wykorzystaniem pojazdu wypełnionego materiałami wybuchowymi. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami był to zamach samobójczy. To kolejny w tym tygodniu zamach w Mali. W poniedziałek 21 czerwca w zamachu bombowym zostało rannych sześciu francuskich żołnierzy z jednostki antyterrorystycznej. W regonie Gao, gdzie doszło do ostatniego ataku, działają bojownicy powiązani z Al-Kaidą oraz tzw. Państwem Islamskim.