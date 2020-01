Zobacz śmierć komety. Sonda SOHO uwieczniła pierwszy taki moment w tym roku [Wideo]

Sonda SOHO od 1996 roku monitoruje aktywność Słońca i przelatujące w jej pobliżu komety. Jedna z nich zakończyła swój lot, uderzając w Słońce, co udało się zarejestrować na wideo.

Sonda SOHO pokazuje niesamowite nagranie (flickr.com, Fot: NASA Goddard Space Flight Cente)

13 stycznia 2020 roku sonda SOHO nagrała zderzenie komety ze Słońcem. Tak w każdym razie mogłoby się zdawać, bo w rzeczywistości przeleciała ona bardzo blisko naszej gwiazdy i wyparowała zanim zdołała uderzyć w powierzchnię Słońca. Całe zdarzenie możecie zobaczyć na wideo poniżej:

Komety tego typu nazywane są "muskającymi Słońce" i zaliczają się do grupy Kreutza. Powstały w wyniku rozpadu olbrzymiej komety, co zostało odkryte w XIX wieku przez astronoma Heinricha Kreutza. Chociaż w skład grupy wchodzą najbardziej spektakularne komety, jakie można obserwować na naszym niebie, to obiekt zarejestrowany przez SOHO w tym roku był tak mały, że nie dało się go zobaczyć gołym okiem.

Kometa zakończyła swój żywot na Słońcu w poniedziałek, 13 stycznia tego roku. Jest to pierwsze tego typu zdarzenie, jakie dało się obserwować. Śmierć komety nastąpiła w fotosferze Słońca, w którą wleciała z prędkością 2 mln km/h. W swojej historii zarejestrowała już ponad 3700 tego typu zjawisk.

Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) jest statkiem kosmicznym, który wyruszył w przestrzeń kosmiczną 2 grudnia 1995 roku, a monitorowanie Słońca zaczął w maju 1996 roku. Jest to wspólny projekt opracowany przez NASA i ESA. Początkowo planowano, że sonda zakończy swoją pracę po 20 latach, jednak na tą chwilę jej żywotność została przedłużona do końca 2020 roku, a jeśli dalej będzie sprawnie działać to do 2022 roku.