Zniszczyły Wersal, teraz atakują Polskę

Cydalima perspectalis, zwana potocznie ćmą bukszpanową na dobre rozgościła się w polskich ogrodach i ogródkach. Zniszczyła krakowski Planty, warszawski Wilanów, a we Francji sieje spustoszenie w ogrodach wersalskich.



Ćma bukszpanowa, która wcale nie jest ćmą, tylko motylem z rodziny wachlarzykowatych (Crambidae), do Europy zawitała najprawdopodobniej razem z importowanymi sadzonkami bukszpanu. Pierwszy raz stwierdzono zauważono ją w Niemczech (2006), następnie w Szwajcarii i Holandii (2007 r.) i w innych europejskich państwa ,aż w 2016 dotarła do Polski, a konkretnie do Krakowa.

Ćma bukszpanowa

Cydalima perspectalis jest monofagiczna, co oznacza jednożerność czyli, preferencję pokarmową w stosunku do jednego rodzaju pokarmu np. tylko do wybranego gatunku rośliny. W przypadku ciem azjatyckich jest to bukszpan. Roślina stanowi obwódkę rabat w zabytkowych barokowych ogrodach, doskonałym przykładem są ogrody wersalskie we Francji.

- Niezwykle żarłoczne, monofagiczne larwy ćmy bukszpanowej w pierwszej kolejności zjadają blaszkę liściową – tłumaczy dr Ewa Sadyentomolog, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW. – Bez blaszki roślina nie jest w stanie przeprowadzić procesu fotosyntezy i w rezultacie zamiera. Młode odbijające pędy nie mają szans, zostają natychmiast zniszczone przez żarłoczne gąsienice

Zobacz: Poznańskie podziemia. Oto tajemnice bazyliki kolegiackiej

Zguba bukszpanu

W Polsce bukszpan stanowi istotny element ogrodu w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wpisany był również w krajobraz parku miejskiego na krakowskich Plantach. Bukszpan jest też bardzo chętnie nasadzany w ogródkach działkowych i prywatnych ogrodach jako roślina zimozielona.

- Polacy lubią bukszpan – mówi dr Sady. – Nic dziwnego, to niezwykle piękny, wiecznie zielony krzew, który jest nieodzownym elementem każdego ogrodu. Dotychczas nie wymagał zbyt wiele pracy, a prezentował się elegancko w niemal każdym ogrodzie. Niestety jego popularność jest jednym z czynników rozprzestrzeniania się ćmy azjatyckiej w Polsce.

Walka z Cydalima perspectalis jest niezwykle trudna. Larwy ćmy w początkowych stadiach rozwoju są trudne do zauważenia, bo kolorem i fakturą przypominają pędy. Ich zauważenie utrudnia również specyficzny sposób żerowania, zaczynają od liści wewnątrz krzewu. Gdy widzimy objawy żerowania na pędach, to znak że w przeciągu kilku dni krzew zostanie ogołocony. Dodatkowo ręczne usuwanie gąsienic jest czasochłonne i wymaga dokładności i systematyczności. Istnieją selektywne środki, oparte na odpowiednich szczepach bakterii Bacillus thuringiensis, które zabijają larwy, ale ich stosowanie wymaga systematyczności i dostosowania odpowiedniego terminu oraz dawki.

Chcesz się pozbyć ćmy bukszpanowej? Pozbądź się jej pożywienia

Warto wspomnieć, że liczebność organizmów monofagicznych najłatwiej ograniczyć dzięki zmniejszeniu liczby roślin żywicielskich. Pozostawienie określonych nasadzeń, które będą stale poddane monitoringowi, a szkodniki będą tam zwalczane w sposób prawidłowy, może prowadzić do całkowitej eliminacji organizmu niepożądanego.