Znikający żołnierze. Izraelski kamuflaż działa jak czapka niewidka

Płachta, która zapewnia przetrwanie

Efektem tych prac jest Zestaw 300. To płachta z materiału o nazwie TVC, w skład którego wchodzą polimerowe i metalowe włókna. Płachta jest dwustronna, co pozwala lepiej dobrać jej kolor do otaczającego krajobrazu. Po narzuceniu na żołnierza nie tylko maskuje jego sylwetkę, ale także chroni przed wykryciem np. przez termowizor.