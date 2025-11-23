Znaleźli ich tysiące pod lodem. "To wyjątkowe odkrycie"

W zachodniej części Morza Weddela naukowcy odkryli niezwykłego odkrycia na dnie obszaru, który przykrywała 200-metrowa warstwa lodu szelfowego. Po jej ustąpieniu naukowcom udało się odkryć duże lęgowiska ryb.

Ułożone one były w uporządkowane i różnorodne wzory. Wyniki swoich badań brytyjscy naukowcy opublikowali w artykule w magazynie Frontiers in Marine Science. Jak ocenili, było to "wyjątkowe odkrycie".

Tysiące gniazd po ustąpieniu góry A68

Okazja do zbadania dna powstała w 2017 r., gdy góra lodowa A68 oderwała się od lodowca szelfowego Larsena C. Zdalnie sterowany pojazd (ROV) rozpoczął wówczas swoją misję polegającą na zbadaniu dna. ROV odkrył ponad 1000 okrągłych lęgowisk, przypominających gniazda.

Każde "gniazdo" zostało oczyszczone z resztek planktonu, który również pokrywał otaczające dno morskie. Jak poinformowali naukowcy, gniazda tworzyły geometryczne skupiska, a nie "przypadkowe zagłębienia".

Strategia przetrwania i "samolubne stado"

Jak udało się ustalić badaczom, za "gniazda" odpowiedzialne były ryby z gatunku Lindbergichthys nudifrons. Ikra znajduje się w centrum "gniazda". Starsze i silniejsze osobniki zaś pływają na zewnątrz lęgowiska. Tym samym ostraszają one potencjalnych drapieżników.

Gęste skupiska ilustrują, zdaniem badaczy, teorię o "samolubnym stadzie". Jak wyjaśniają, teoria ta bazuje na mechanizmie, w którym osobniki w centrum grupy zyskują ochronę, ponieważ są osłonięte. Społeczność w taki sposób balansuje między współpracą a przetrwaniem.

Ochrona systemów Antarktydy

Odkrycie to ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody, ponieważ dostarcza dowodów na to, że obszar ten obejmuje wrażliwy ekosystem morski. Dodatkowo, badacze podkreślają, że samo siedlisko jest niezwykle unikalnym. To zaś ma znaczenie dla bioróżnorodności.

Odkrycia te mają dodatkowo kluczowe znaczenie dla formalnego uznania Morza Weddella za Morski Obszar Chroniony. Jeśli region ten zostanie uznany za formalnie chroniony, nie tylko pingwiny i foki zyskają szczególną ochronę. Beneficjentami zostaną wówczas również inne, mniej znane i zbadane gatunki.