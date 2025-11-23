Znaleźli ich tysiące pod lodem. "To wyjątkowe odkrycie"

Pod lodami Morza Weddella zdalny robot znalazł tysiące rybich lęgowisk. Odkrycie to podkreśla bioróżnorodność Antarktydy, zwracając uwagę na potrzebę ochrony naturalnych siedlisk.

Aleksandra Dąbrowska
Aleksandra Dąbrowska
Morze WeddellaMorze Weddella
Źródło zdjęć: © Weddell Sea Expedition 2019

W zachodniej części Morza Weddela naukowcy odkryli niezwykłego odkrycia na dnie obszaru, który przykrywała 200-metrowa warstwa lodu szelfowego. Po jej ustąpieniu naukowcom udało się odkryć duże lęgowiska ryb.

Ułożone one były w uporządkowane i różnorodne wzory. Wyniki swoich badań brytyjscy naukowcy opublikowali w artykule w magazynie Frontiers in Marine Science. Jak ocenili, było to "wyjątkowe odkrycie".

Tysiące gniazd po ustąpieniu góry A68

Okazja do zbadania dna powstała w 2017 r., gdy góra lodowa A68 oderwała się od lodowca szelfowego Larsena C. Zdalnie sterowany pojazd (ROV) rozpoczął wówczas swoją misję polegającą na zbadaniu dna. ROV odkrył ponad 1000 okrągłych lęgowisk, przypominających gniazda.

Każde "gniazdo" zostało oczyszczone z resztek planktonu, który również pokrywał otaczające dno morskie. Jak poinformowali naukowcy, gniazda tworzyły geometryczne skupiska, a nie "przypadkowe zagłębienia".

Szopy zmieniają się pod wpływem ludzi. Krótsze pyski to tylko początek
Szopy zmieniają się pod wpływem ludzi. Krótsze pyski to tylko początek

Strategia przetrwania i "samolubne stado"

Jak udało się ustalić badaczom, za "gniazda" odpowiedzialne były ryby z gatunku Lindbergichthys nudifrons. Ikra znajduje się w centrum "gniazda". Starsze i silniejsze osobniki zaś pływają na zewnątrz lęgowiska. Tym samym ostraszają one potencjalnych drapieżników.

Stawonogi na celowniku. Te zwierzęta zabijają dla przyjemności
Stawonogi na celowniku. Te zwierzęta zabijają dla przyjemności

Gęste skupiska ilustrują, zdaniem badaczy, teorię o "samolubnym stadzie". Jak wyjaśniają, teoria ta bazuje na mechanizmie, w którym osobniki w centrum grupy zyskują ochronę, ponieważ są osłonięte. Społeczność w taki sposób balansuje między współpracą a przetrwaniem.

Ochrona systemów Antarktydy

Odkrycie to ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody, ponieważ dostarcza dowodów na to, że obszar ten obejmuje wrażliwy ekosystem morski. Dodatkowo, badacze podkreślają, że samo siedlisko jest niezwykle unikalnym. To zaś ma znaczenie dla bioróżnorodności.

Książęca włócznia Piastów? Na dnie jeziora odkryli broń sprzed tysiąca lat
Książęca włócznia Piastów? Na dnie jeziora odkryli broń sprzed tysiąca lat

Odkrycia te mają dodatkowo kluczowe znaczenie dla formalnego uznania Morza Weddella za Morski Obszar Chroniony. Jeśli region ten zostanie uznany za formalnie chroniony, nie tylko pingwiny i foki zyskają szczególną ochronę. Beneficjentami zostaną wówczas również inne, mniej znane i zbadane gatunki.

Cyfrowy Polak
Cyfrowy Polak © Cyfrowy Polak

Aleksandra Dąbrowska, dziennikarka Wirtualnej Polski

To czytają wszyscy
Ostatni lot N1. Ta rakieta miała zabrać Rosjan na Księżyc
Ostatni lot N1. Ta rakieta miała zabrać Rosjan na Księżyc
TECH
Satelity będą same się kontrolować na orbicie? Kontrolerzy odpoczną
Satelity będą same się kontrolować na orbicie? Kontrolerzy odpoczną
TECH
Baza na Księżycu? Jest pewien poważny problem do rozwiązania
Baza na Księżycu? Jest pewien poważny problem do rozwiązania
TECH
Sonda BepiColombo prawie u celu. Podróż do Merkurego trwa już 7 lat
Sonda BepiColombo prawie u celu. Podróż do Merkurego trwa już 7 lat
TECH
Tajemnicza struktura na granicy Układu Słonecznego. Co to jest?
Tajemnicza struktura na granicy Układu Słonecznego. Co to jest?
TECH
Superburza spłaszczyła plazmosferę Ziemi. Zaskakujące zachowanie
Superburza spłaszczyła plazmosferę Ziemi. Zaskakujące zachowanie
TECH
Odkryj
Bez niej Ziemia byłaby inna. Skąd się wzięła Theia?
Bez niej Ziemia byłaby inna. Skąd się wzięła Theia?
TECH
Co było przed Wielkim Wybuchem? Naukowcy chcą zajrzeć dalej
Co było przed Wielkim Wybuchem? Naukowcy chcą zajrzeć dalej
TECH
PERUN wystartował! Polska rakieta wystrzelona z poligonu w Ustce
PERUN wystartował! Polska rakieta wystrzelona z poligonu w Ustce
TECH
Blue Origin zapowiada mocniejszego New Glenna. To już prawie Starship
Blue Origin zapowiada mocniejszego New Glenna. To już prawie Starship
TECH
W Ziemię uderzył nietypowy wyrzut masy ze Słońca. Pełne zaskoczenie
W Ziemię uderzył nietypowy wyrzut masy ze Słońca. Pełne zaskoczenie
TECH
Cztery monstrualne spirale pyłowe. Naukowcy zaglądają do układu Apep
Cztery monstrualne spirale pyłowe. Naukowcy zaglądają do układu Apep
TECH
ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ… TE ARTYKUŁY WARTO PRZECZYTAĆ 👀