Znaleziono groźną bakterię. Są pierwsze ofiary

Amerykańskie CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ostrzegają lekarzy przed tajemniczą bakterią, której pochodzenie nie jest znane. Do tej pory zarejestrowano trzy przypadki zachorowań na melioidozę w trzech różnych stanach. Wzbudza to zdziwienie ekspertów, bo tropikalna choroba zazwyczaj nie rozprzestrzenia się między ludźmi.