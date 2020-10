Znak CE - co oznacza? Wyjaśniamy zasady umieszczania znaku CE na produktach

Znak CE to deklaracja producenta, że wytworzony przez niego produkt spełnia odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej. Odnoszą się one zarówno do zasad bezpieczeństwa użytkowania towaru, jak i całego procesu wytwórczego. Wyjaśniamy dokładnie, o co chodzi.

Znak CE - co oznacza?

Znak CE (oznaczenie CE) to skrót od francuskiego Conformite Europeenne, co oznacza po prostu zgodność z europejskimi dyrektywami tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej do produkcji i dystrybucji towarów. Oznaczenie to stosuje się w przypadku ok. 40 proc. towarów produkowanych na terenie UE i obowiązuje 30 krajów.

Wikimedia Commons Oznaczenie CE (Wikimedia Commons)

Oznaczenie CE nadaje się towarom, które przeszły odpowiednią ocenę zgodności z dyrektywami. Przepisy dokładnie opisują, jakie działania musi podjąć producent, który chce oznakować swoje towary znakiem CE. Zadbanie o spełnienie wytycznych oraz udokumentowanie przebiegu tych działań leży po stronie producenta.

Warto wspomnieć, że bardzo podobny do oznaczenia CE jest znak China Export. Oznaczenie na towarach pochodzących z Chin różni się jedynie odległością pomiędzy obiema literami oraz dłuższą środkową belką litery E. Może to wprowadzać konsumentów w błąd, zwłaszcza że chińskie towary nie muszą przestrzegać unijnych norm bezpieczeństwa.

Kraje wymagające oznaczenia CE

Oznaczanie towarów europejskim znakiem CE jest obowiązkowe dla wszystkich krajów wchodzących w skład EEA (Europesjkiego Obszaru Gospodarczego). Oznacza to zarówno kraje Unii Europejskiej, jak i EFTA oraz Turcję. Poza tym towary sprowadzane do krajów EEA, a wytworzone w krajach słabo rozwiniętych również muszą zostać oznakowane znakiem CE. Oznacza to, że producent podjął wszelkie środki, by towar spełniał dyrektywy Unii Europejskiej.

Zasady umieszczania znaku CE

Mimo że umieszczenie oznaczenia CE leży po stronie producenta, to musi on powziąć odpowiednie kroki, by legalnie oznaczyć swój towar. Przede wszystkim wymagana jest odpowiednia kontrola zgodności oraz stworzenie dokumentacji technicznej. Na koniec należy podpisać deklarację zgodności UE, a w razie potrzeby dokumentacja powinna być dostępna dla odpowiednich organów.

Jednak zasady dotyczą nie tylko producentów, ale również importerów, którzy sprzedają towary pod własną marką. Stają się oni również odpowiedzialni za przestrzeganie norm UE, jeśli chcą sprzedawać towary w państwach członkowskich. Po ich stronie leży obowiązek dopilnowania dyrektyw oraz oznakowanie towaru znakiem CE.

Oznaczenie CE jest konieczne w przypadku towarów wytwarzanych bądź importowanych przez europejskiego producenta pod jego własną marką, zanim towar trafi na rynek. W Polsce procedury oceny zgodności i zasady umieszczania oznakowania CE na wyrobach oraz wymagania dla producentów i importerów określają "Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku" oraz "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności" i inne rozporządzenia.

