Zmiany w naborze do wojska. Żołnierzem zostaniesz błyskawicznie

Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza zmiany w naborze do wojska. Chcąc zachęcić obywateli do rozpoczynania służby wojskowej, proces rekrutacyjny zostanie wyraźnie uproszczony. Jak informuje serwis pulshr.pl, nowe procedury wyraźnie skrócą czas niezbędny do rozpoczęcia służby wojskowej.