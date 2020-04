Złote zasady chłodzenia laptopa. Zobacz, jak poprawić wydajność

Uwaga na kurz

Jeśli chcesz wyczyścić wentylator i radiator, konieczne będzie odkręcenie obudowy. Zanim jednak przystąpisz do czyszczenia, musisz odłączyć kable zasilające łączące procesor oraz wentylator z baterią. Dopiero wtedy będzie można użyć sprężonego powietrza w taki sposób, by wymieść zanieczyszczenia na zewnątrz. Pryskanie powietrzem do wewnątrz może jedynie przesunąć kurz bliżej wentylatora, a co za tym idzie jeszcze bardziej pogorszyć pracę sprzętu. Jeżeli kłębki kurzu mocno trzymają się radiatora i wentylatora, konieczne będzie użycie pędzelka o miękkim włosiu antystatycznym.