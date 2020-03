Zioła mogą być skuteczne w leczeniu boreliozy. Naukowcy mają na to dowody

Najnowsze badania mogą być przełomem w leczeniu boreliozy. Okazuje się bowiem, że ekstrakty z niektórych ziół skuteczniej zwalczają bakterie wywołujące uciążliwą chorobę niż stosowane dotychczas antybiotyki.

Borelioza, nazywana również krętkowicą kleszczową to wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana zarażeniem bakteriami z grupy krętków (Borrelia burgdorferi), do którego najczęściej dochodzi poprzez ugryzienie kleszcza.

Obecnie każdego roku w Europie odnotowuje się około 65 tys. nowych przypadków zachorowań na boreliozę, a w USA około 300 tys. przypadków. Liczba chorych rośnie z powodu zmian klimatu, a także szybko rozrastających się miast.

Standardowe leczenie boreliozy zakłada kurację antybiotykową, trwającą od 2 do 4 tygodni. Leczenie nie zawsze jest skuteczne, a co najmniej 10-20 proc. pacjentów nadal odczuwa ból po zakończeniu leczenia. Pacjenci z boreliozą mogą cierpieć z powodu różnych objawów np. zmęczenia, bólu stawów, kłopotów z pamięcią, porażenia twarzy, bólów, sztywności szyi, kołatania serca czy silnych bólów głowy. Dlatego tak duże znaczenie przypisuje się odkrywaniu nowych metod leczenia.

Najnowsze informacje na temat walki z boleriozą zostały opublikowane na łamach "Frontiers in Medicine". Naukowcy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, California Center for Functional Medicine i Focus Health zbadali oddziaływanie 14 ekstraktów roślinnych na bakterie Borrelia burgdorferi i porównali je do skuteczności obecnie stosowanych antybiotyków.

Badania ziół w leczeniu boreliozy Naukowcy sprawdzili skuteczność ziół in vitro (poza żywymi organizmami) przeciwko swobodnie pływającej „planktonicznej” formie bakterii, a także przeciwko mikrokoloniom. Mikrokolonie to agregaty bakterii, pierwszy etap rozwoju biofilmów - struktury bakteryjne, które przyklejają się do powierzchni i są osadzone w śluzowatej macierzy pozakomórkowej.

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że ekstrakty roślinne z czarnego orzecha włoskiego, pazura kota, piołunu, czystka kreteńskiego i tarczycy bajkalskiej wykazywały silną aktywność przeciwko bakteriom Borrelia burgdorferi, przewyższając nawet aktywność antybiotyków z doksycykliną i cefuroksymem.

Najsilniejsze właściwości bakteriobójcze wykazywała jednak chinina ghańska i rdest japoński. Chinina ghańska to krzew z Afryki Zachodniej zawierający przeciwdrobnoustrojowy alkaloid – kryptolepinę, stosowany w leczeniu malarii, zapalenia wątroby, posocznicy i gruźlicy.

Rdest japoński to roślina tradycyjnie wykorzystywana w medycynie w Indiach i Chinach, która zawiera resweratrol polifenoli. W innych badaniach przedklinicznych stwierdzono, że ma on działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne oraz chroni układ nerwowy i serce.

Zioła skuteczniejsze niż antybiotyki Uznano również, że ekstrakty z obu roślin zabijają mikrokolonie Borrelia burgdorferi i hamują podział formy planktonowej, nawet w niskich stężeniach (0,03-0,5%). Co ciekawe, pojedyncze 7-dniowe leczenie 1% ekstraktem chininy ghańskiej może całkowicie wyeliminować bakterię.

- To badanie dostarcza pierwszych przekonujących dowodów na to, że niektóre zioła stosowane przez pacjentów, takie jak Cryptolepis, czarny orzech, piołun, koci pazur i rdest japoński silnie działają na bakterie wywołujące boreliozę, zwłaszcza uśpione formy przetrwałe, które nie są zabijane przez obecne antybiotyki - zaznacza dr Ying Zhang z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.