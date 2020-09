Ziemia będzie miała nowy mini-księżyc. Naukowcy z NASA: to może być człon rakiety

Ziemia w październiku wzbogaci się o kolejny mini-księżyc - informują naukowcy. Meteoroid 2020 SO za ponad dwa miesiące zbliży się do naszej planety na odległość 50 tys. km. NASA podejrzewa, że obiekt może być w rzeczywistości tzw. kosmicznym śmieciem.

Ziemia przez kilka miesięcy będzie miała kolejny mini-księżyc - zdradzają astronomowie. Meteoroid 2020 SO, który od ponad roku zbliża się do naszej planety, zostanie przechwycony przez pole grawitacyjne Ziemi w październiku bieżącego roku. To już drugi tego typu obiekt zaobserwowany przez naukowców podczas ostatnich kilku miesięcy.

Pierwszym z nich był obiekt 2020 CD3, dostrzeżony w lutym za pomocą 60-calowego teleskopu w Obserwatorium Mount Lemmon w Arizonie.

Naukowcy z Laboratorium Napędu Odrzutowego w NASA przypuszczają, że niedawno odkryty obiekt jest w rzeczywistości tzw. kosmicznym śmieciem. Jego rozmiary (ok. 14 metrów długości) wskazują na to, że może być to fragment rakiety Centaur, która we wrześniu 1966 roku wyniosła w kierunku Księżyca satelitę Surveyor 2

Ustalenie dokładnych parametrów obiektu będzie możliwe w grudniu, kiedy to zbliży się on do naszej planety na odległość 50 tysięcy kilometrów. Naukowcy podkreślają, że nie istnieje ryzyko, że mini-księżyc wejdzie w ziemską atmosferę.

Pierwszym zarejestrowanym mini-księżycem naszej planety był mały obiekt, oznaczony jako 2006 RH120. Planetoida zaobserwowana w 2006 roku po dziewięciu miesiącach odleciała na swoją orbitę. Obecnie znajduje się po przeciwnej stronie Słońca, ok. 300 mln kilometrów od Ziemi, jednak w 2028 r. ponownie znajdzie się w okolicach naszej planety.

W pobliżu naszej planety co roku przelatuje wiele kosmicznych obiektów, których długość oscyluje w granicach od kilku do kilkudziesięciu metrów. Niekiedy są one przechwytywane przez pole grawitacyjne Ziemi, czyniąc je tym samym "nowymi księżycami".

Najnowszy z nich, Meteoroid 2020 SO, będzie krążył wokół naszej planety przynajmniej do maja 2021 roku.