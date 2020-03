WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne eurocash 5 godzin temu Zgłoś swój pomysł na biznes i wygraj nawet 25 tys. zł. Ruszył ogólnopolski konkurs "Generacja P – Herosi na starcie"! Marzysz o realizacji własnego pomysłu biznesowego, ale nie masz dostępu do profesjonalnego wsparcia lub możliwości sfinansowania swojego projektu? Zgłoś się do konkursu "Generacja P – Herosi na Starcie" i wygraj szkolenia biznesowe oraz pieniądze na dobry początek! Nabór zgłoszeń trwa do 20 kwietnia bieżącego roku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Materiał partnera: Eurocash "Generacja P – Herosi na starcie" – to nowa inicjatywa Grupy Eurocash, która od wielu lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jej celem jest pomoc młodym ludziom w wieku od 16 do 26 lat w realizacji swoich pierwszych projektów biznesowych. Dzięki warsztatom i mentoringowi uczestnicy dowiedzą się, co należy robić, żeby zwiększyć skuteczność swoich działań i osiągnąć biznesowy sukces. Z kolei nagrody finansowe pozwolą im wystartować z własną działalnością. Zgłoś się do konkursu i zyskaj szansę na realizację swoich planów biznesowych Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: 16 – 19 oraz 20 – 26 lat. Możesz wziąć w nim udział zarówno, jeśli masz już za sobą pierwsze kroki w prowadzeniu własnej działalności, jak i bez żadnego doświadczenia w tym zakresie. Warunkiem uczestnictwa jest opisanie w formularzu zgłoszeniowym swojego pomysłu na biznes. Nie musisz dysponować szczegółowymi planami ani wnikliwymi analizami. Jeśli Twój pomysł zostanie doceniony przez jury i przejdziesz pomyślnie eliminacje – podczas kolejnych etapów konkursu zdobędziesz szeroką wiedzę dotyczącą wdrażania i rozwoju swojego biznesu. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Masz czas do 20 kwietnia bieżącego roku! eurocash Podziel się Od startu do mety – czyli jak wygląda droga do wygranej? Do pierwszego etapu zostanie zakwalifikowanych 40 najlepszych pomysłów – po 20 z każdej kategorii wiekowej. Autorzy zaprezentują je przed jury, a 25 z nich przejdzie do kolejnej tury i otrzyma pierwszą z nagród – udział w programie doradczo-szkoleniowym. Podczas szkoleń i konsultacji uczestnicy będą rozwijali swoje pomysły. Stworzą własny model biznesowy i będą go testować nowoczesnymi metodami, wedle których budowane są innowacyjne startupy. Młodzi przedsiębiorcy dowiedzą się, na czym polega skuteczna reklama produktów i usług innowacyjnych, a także jak je sprzedawać. Poznają także tajniki skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych. Dziesięć osób lub zespołów, które zrobią największe postępy i zdobędą nowe umiejętności, przejdą do finału, by walczyć o nagrody główne. Autorzy dwóch projektów z każdej kategorii wiekowej, których wystąpienia zostaną najwyżej ocenione przez finałowe jury, otrzymają nagrody pieniężne – kolejno 25 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych. Nagrodami dodatkowymi dla pozostałych finalistów będą sesje coachingowe o wartości 1500 złotych, przeprowadzone przez trenerów Akademii Umiejętności Eurocash. – Każdy z nas ma potencjał, żeby prowadzić własny biznes. Wierzymy, że przedsiębiorczość to zespół cech, które można rozwijać – takich jak kreatywność, wytrwałość w dążeniu do celu, poczucie odpowiedzialności czy odwaga. To chcemy uświadomić młodym ludziom, którzy wezmą udział w konkursie. Nasz cel to pokazać im, że wystarczy zaangażowanie, wiedza i odpowiednie narzędzia, a wszystko staje się możliwe. Od 25 lat współpracujemy z przedsiębiorcami w całej Polsce i wspieramy ich w prowadzeniu rodzinnych biznesów. Teraz wykorzystujemy to doświadczenie, żeby pomóc przedsiębiorcom "na starcie" – mówi Katarzyna Kopaczewska, Członek Zarządu Grupy Eurocash. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: herosi.akademiaeurocash.com.pl. Materiał partnera: Eurocash Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze