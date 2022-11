Zgarnij najlepszy sprzęt podczas Black Friday

Black Friday, czyli po polsku czarny piątek, to znakomita okazja do nabycia wielu atrakcyjnych towarów po znacznie obniżonych cenach. Przypada on zawsze w ostatni piątek listopada. Zwyczaj organizowania wyprzedaży w tym terminie narodził się w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Tak więc, ruszamy na zakupy!

Zakupowe szaleństwo

Black Friday , to dzień, w którym za oceanem wszelkie galerie handlowe, markety, jak również mniejsze sklepy internetowe i stacjonarne przeżywają oblężenie. Ta tradycja narodziła się przed ponad stu laty. Trzeba wiedzieć, że w każdy czwarty czwartek listopada, w USA przypada Święto Dziękczynienia, z pieczonym indykiem w roli głównej. Następnego dnia pod Dniu Dziękczynienia rusza zakupowe szaleństwo. Duże sieci handlowe organizują wielkie promocje swoich towarów a w sklepach online można znaleźć kody rabatowe, do wykorzystania w Black Friday. Więcej informacji na ten temat znajdziemy tutaj : https://www.euro.com.pl/cms/black-friday.bhtml

A dlaczego piątek jest czarny? Jedna z teorii mówi, że nazwa Black Friday wzięła się od czarnego "morza" głów ludzi śpieszących po okazyjne zakupy.

Co warto kupić?

W ten dzień zakupów po obniżonych cenach, największym powodzeniem cieszy się sprzęt elektroniczny i produkty AGD.

Za dobrej klasy komputery czy laptopy zapłacimy kilkadziesiąt procent mniej. To doskonała okazja, żeby wymienić starego, wysłużonego laptopa, na bardziej nowoczesny. W sklepach z elektroniką kupimy także wszystkie potrzebne do nich akcesoria, jak np. torby, bezprzewodowe myszki lub klawiatury. Sklepy z telefonami oferują duże obniżki na smartfony. Przy okazji nabędziemy odpowiednie do nich etui, zabezpieczenia ekranu ze szkła hartowanego oraz ładowarki i powerbanki. Za niewielkie pieniądze kupimy także coraz bardziej popularne zegarki smartwatche.

Warto zajrzeć także do sklepów ze sprzętem AGD. Wiele firm oferuje atrakcyjne zniżki na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie gazowe i elektryczne, piekarniki oraz mikrofalówki. Promocje obejmują także asortyment zwany małym AGD, czyli żelazka, miksery, ekspresy do kawy czy czajniki elektryczne. Kupimy także przyrządy do pielęgnacji urody, takie jak golarki, elektryczne depilatory oraz lokówki i prostownice do włosów.

Black Friday odbywa się także w wielu salonach samochodowych. Oferują one atrakcyjne rabaty dla swoich klientów na cały asortyment, lub tylko niektóre produkty. To dobra okazja, by wymienić auto na nowe.

Oprócz elektroniki Black Friday odbywa się w sklepach innych kategorii, np. odzieżowych. Za niewielkie pieniądze nabędziemy eleganckie i modne ubrania, buty, dodatki galanteryjne i biżuterię.

Nie omijajmy także księgarni. Dla swoich klientów przygotowują one wiele atrakcji w postaci nowości wydawniczych, bestsellerów, książek dla dzieci i młodzieży, oraz akcesoriów papierniczych i zestawów kreatywnych. Ostatnio sporym powodzeniem cieszą się tzw. obrazy do malowania po numerach. Każdy z nas może poczuć się artystą, tworząc "własne" dzieła malarskie.

Nie tylko piątek może być czarny

Jeśli nie zdążymy zrobić okazyjnych zakupów w czarny piątek, nie musimy się martwić. W sklepach internetowych organizowany jest tzw. Cyber Monday. Oznacza to, że zakupy online po obniżonych cenach można zrobić w pierwszy poniedziałek po czarnopiątkowym święcie zakupów. Popularność tego zabiegu marketingowego jest tak duża, że organizują je także sklepy stacjonarne. Duże sieci handlowe i galerie wydłużają nawet czas trwania promocji do całego tygodnia. Black Week to czas dla spóźnialskich. Przez cały tydzień trwają tam wyprzedaże, dzięki którym nabędziemy wiele atrakcyjnych towarów po znacznie obniżonych cenach.

W Stanach zjednoczonych Black Friday otwiera sezon zakupów przed Bożym Narodzeniem. To czas, w którym można zaopatrzyć się w prezenty gwiazdkowe dla rodziny i przyjaciół. Zniżki na swoje produkty oferują sklepy np. z zabawkami, biżuterią i odzieżą. Także salony z ekskluzywnymi kosmetykami nie pozostają w tyle. Oferują markowe produkty do pielęgnacji ciała i twarzy, oraz perfumy najbardziej znanych projektantów. Dlatego warto wziąć przykład z mieszkańców USA i nie odkładać zakupu świątecznych upominków na ostatnią chwilę, kiedy wybór będzie już niewielki. Nie bez powodu na paradach po Dniu Dziękczynienia pojawia się święty Mikołaj.

Black Friday w Polsce nie jest jeszcze tak bardzo znany jak za oceanem, ale z roku na rok jego popularność rośnie. Sprzedawcy przygotowują się do tego święta zakupów coraz bardziej starannie. Ogłoszenia o wyprzedażach pojawiają się w prasie, telewizji i radiu. Nie brakuje ich także w mediach społecznościowych. Istnieją nawet specjalne strony internetowe, na których znajdziemy informacje na temat sklepów oferujących obniżki.

Po udanych zakupach zajrzyjmy do restauracji i barów. Niektóre z nich także organizują czarny piątek. Zrelaksujemy się podczas dobrego obiadu lub kolacji i zapłacimy o wiele mniej niż zwykle.