"Zespół badaczy" opisał supernowę. I to w XII wieku

Badacze wykorzystali średniowieczne źródło z Kairu, by odtworzyć położenie i jasność jednej z historycznych supernowych. Jak się okazało, już średniowieczni uczeni dokumentowali te kosmiczne zjawiska.

Źródło zdjęć: © Astronomical Notes, Domena publiczna
Aleksandra Dąbrowska
oprac.  Aleksandra Dąbrowska

Supernowa to proces, w którym gwiazda przechodzi z jednego stadium ewolucji do drugiego. Proces ten jest wybuchem. Nie każda gwiazda jednak dochodzi do etapu, który kończy się wybuchem supernowa. Eksplozja taka możliwa jest tylko u gwiazd, które mają odpowiednią masę.

Supernowy to największe obserwowane eksplozje. Świecą niezwykle jasno. Czasami dodatkowo zostawiają też po sobie specyficzne czarne dziury.

Chiny wystrzeliły statek ratunkowy na orbitę. Ulga dla astronautów
W dawnych czasach naukowcy nie dysponowali tak rozbudowanymi narzędziami jak współcześni badacze. Obecne eksplozje jednak zaobserwowane są w bardzo odległych galaktykach. Co jednak z supernowymi, które miały miejsce bliżej Ziemi? Rozwiązaniem tego problemu są źródła historyczne.

Poemat o Saladynie i nowa wskazówka

Zespół Ralpha Neuhäusera z Instytutu Astrofizyki Uniwersytetu w Jenie przeanalizował arabski tekst z Kairu - poemat Ibn Sany al-Mulka z lat 1181-1182. Wyniki badań opisano w czasopiśmie naukowym Astronomical Notes.

Jak udało się dowiedzieć naukowcom, wybuch tej supernowej był również opisany przez "badaczy" z Chin i Japonii. W tych tekstach jednak szczegóły dotyczące jej położenia na niebie z kolei są nieprecyzyjne.

Chcą tam szukać życia pozaziemskiego. Co skrywa układ Eta Cassiopeiae?
Tekst egipski zaś mówi, że "nowa gwiazda" pojawiła się w "konstelacji znanej jako Kasjopea". Neuhäuser potwierdził, że poemat "jest w rzeczywistości obserwacją tej konkretnej supernowej i rzeczywiście zawiera nowe szczegóły dotyczące jej położenia na niebie".

Jak rozpoznać supernową w tekście?

XII-wieczny autor pisze o nowej i niezwykłej, jasnej gwieździe na niebie. Wspominał również o jej jasności, kolorze i położeniu na niebie oraz czasie trwania zjawiska. Pozostaje jednak jeden "problem" - zdarzenie opisane w poemacie mogło być innym typem kosmicznej eksplozji.

Gwiezdne wojny. Tak Chińczycy chcą niszczyć amerykańskie satelity
Niestety, badaczom nie udało się znaleźć faktycznych dowodów na wystąpienie tego zjawiska. Jak oceniają jednak naukowcy, zarówno egipski poemat, jak i opisy z Chin i Japonii mogą wskazać na to, że do pewnego kosmicznego zjawiska na pewno doszło.

Cyfrowy Polak
Cyfrowy Polak © Cyfrowy Polak

Aleksandra Dąbrowska, dziennikarka Wirtualnej Polski

