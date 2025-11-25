"Zespół badaczy" opisał supernowę. I to w XII wieku

Supernowa to proces, w którym gwiazda przechodzi z jednego stadium ewolucji do drugiego. Proces ten jest wybuchem. Nie każda gwiazda jednak dochodzi do etapu, który kończy się wybuchem supernowa. Eksplozja taka możliwa jest tylko u gwiazd, które mają odpowiednią masę.

Supernowy to największe obserwowane eksplozje. Świecą niezwykle jasno. Czasami dodatkowo zostawiają też po sobie specyficzne czarne dziury.

W dawnych czasach naukowcy nie dysponowali tak rozbudowanymi narzędziami jak współcześni badacze. Obecne eksplozje jednak zaobserwowane są w bardzo odległych galaktykach. Co jednak z supernowymi, które miały miejsce bliżej Ziemi? Rozwiązaniem tego problemu są źródła historyczne.

Poemat o Saladynie i nowa wskazówka

Zespół Ralpha Neuhäusera z Instytutu Astrofizyki Uniwersytetu w Jenie przeanalizował arabski tekst z Kairu - poemat Ibn Sany al-Mulka z lat 1181-1182. Wyniki badań opisano w czasopiśmie naukowym Astronomical Notes.

Jak udało się dowiedzieć naukowcom, wybuch tej supernowej był również opisany przez "badaczy" z Chin i Japonii. W tych tekstach jednak szczegóły dotyczące jej położenia na niebie z kolei są nieprecyzyjne.

Tekst egipski zaś mówi, że "nowa gwiazda" pojawiła się w "konstelacji znanej jako Kasjopea". Neuhäuser potwierdził, że poemat "jest w rzeczywistości obserwacją tej konkretnej supernowej i rzeczywiście zawiera nowe szczegóły dotyczące jej położenia na niebie".

Jak rozpoznać supernową w tekście?

XII-wieczny autor pisze o nowej i niezwykłej, jasnej gwieździe na niebie. Wspominał również o jej jasności, kolorze i położeniu na niebie oraz czasie trwania zjawiska. Pozostaje jednak jeden "problem" - zdarzenie opisane w poemacie mogło być innym typem kosmicznej eksplozji.

Niestety, badaczom nie udało się znaleźć faktycznych dowodów na wystąpienie tego zjawiska. Jak oceniają jednak naukowcy, zarówno egipski poemat, jak i opisy z Chin i Japonii mogą wskazać na to, że do pewnego kosmicznego zjawiska na pewno doszło.