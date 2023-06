Zepsuty czołg T-64? Ukraińskie czołgi są naprawiane w Czechach

Jest to bardzo podobna współpraca do tej, jaką Ukraińcy mają z Polską Grupę Zbrojeniową, o której pisała Klaudia Stawska. Jak podaje czeski MON zakłady VOP CZ do końca roku zdoła wyremontować nieokreśloną liczbę czołgów T-64. W tym celu pracownicy koncernu w ostatnich tygodniach odwiedzili zakłady Ukroboronpromu na Ukrainie w celu wymiany doświadczeń.