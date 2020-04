Zdrowszy dom, zdrowsi my. Odkurzacze z filtrem HEPA

Nie tylko czysta podłoga – doceń filtr HEPA

Zwykły odkurzacz zasysając powietrze, wciąga do zbiornika z zanieczyszczeniami brud, kurz, sierść, okruchy i inne zabrudzenia, a model odporny na działanie wody także błoto czy rozlaną kawę. Zabrudzenia wpadają do pojemnika lub worka, powietrze przepuszczane jest przez filtr i wraca do pomieszczenia, wydmuchując często też część zabrudzeń. Tym samym do pokoju, gdzie po podłodze raczkuje małe dziecko lub w którym przebywa alergik, trafia mnóstwo zanieczyszczeń, których nie widać gołym okiem. Sposób? Odkurzacz o lepszym działaniu, większą szczelnością i filtrem HEPA.