Zbliżają się Orionidy. Nie przegap jednego z ostatnich deszczy meteorów w tym roku

Orionidy to kolejne po eta Akwarydach meteory powiązane z kometą Halleya. Nie należą do najaktywniejszych rojów. Maksymalnie w ciągu godziny możemy zaobserwować około 30 zdarzeń na niebie.

Orionidy - kiedy je oglądać?

Orionidy - czym są i jak je znaleźć na niebie?

Orionidy tak samo jak eta Akwarydy, to odłamki wyrzucone przez kometę Halleya. Ziemia zbliża się do nich co roku w tym samym okresie. Wówczas, niektóre z nich zderzają się z naszą atmosferą i w niej spalają. To prowadzi do powstania smugi, znanej nam jako "spadająca gwiazda".