Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze. Wyjaśniamy, jak je uzyskać

O zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze powinien ubiegać się każdy, kto chce oddać głos w wyborach prezydenckich, a 12 lipca 2020 roku będzie przebywał poza miejscem swojego zameldowania. Poniżej podpowiadamy, co zrobić, by je uzyskać.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich to dokument, dzięki któremu będziemy mogli oddać swój głos w dowolnym miejscu w kraju. To idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy 12 lipca będą znajdowali się poza miejscem swojego zameldowania. Nie muszą oni rezygnować ze swoich dotychczasowych planów, aby wziąć udział w święcie demokracji.

Termin drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce przypada na sezon wakacyjny. W związku z tym, wielu naszych rodaków przebywać będzie wtedy na urlopie. Nie oznacza to jednak, że nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu. Oprócz dowodu osobistego, będą musieli uzyskać dokument uprawniający ich do oddania głosu w miejscowości, w której będą przebywać w nadchodzącą niedzielę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze. Jak i do kiedy uzyskać?

Aby głosować w dowolnej komisji na terenie całego kraju, należy zgłosić się do urzędu gminy, w której spisie wyborców się znajdujemy i odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Można to zrobić osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby najpóźniej do piątku 10 lipca. Wydanie takiego dokumentu jest równoznaczne ze skreśleniem ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Wniosek możemy złożyć również w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Zobacz też: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu

Zaświadczenie o prawie do głosowania to niezwykle ważny dokument, bez którego nie będziemy mogli zagłosować podczas wakacji poza miejscem naszego zamieszkania. Warto przypomnieć, że jeśli go zniszczymy lub zgubimy, urząd nie wyda nam go po raz kolejny. Jeśli stracimy zaświadczenie, nie będziemy mogli zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich w żadnym lokalu wyborczym, nawet w miejscu zamieszkania.

Pamiętajmy, że jeżeli uzyskaliśmy zaświadczenie o prawie do głosowania przed pierwszą turą wyborów prezydenckich 2020, uprawniające nas do głosowania w drugiej turze, nie musimy ponownie składać wniosku i odbierać nowego dokumentu.

Dopisanie się do spisu wyborców

Jedną z popularniejszych metod na głosowanie poza miejscem naszego zameldowania jest złożenie wniosku o dopisanie się do spisu wyborców. Uprawnia nas to do jednorazowego wzięcia udziału w wyborach w miejscu swojego czasowego pobytu.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować lub drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Mamy na to czas do wtorku 7 lipca.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o możliwość głosowania poza miejscem swojego zameldowania może złożyć każdy obywatel RP, który: