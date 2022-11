Zastanawiasz się, jaki telewizor kupić?

Spójrzmy prawdzie w oczy: dobry telewizor to podstawa. To nieodłączny element wyposażenia domu czy mieszkania. Do tego płaskie ekrany nie dość, że są wyjątkowo estetyczne, to jeszcze naszpikowane technologią. W gruncie rzeczy, jeśli zebrać do kupy wszystkie nowoczesne rozwiązania i możliwości, stare modele kineskopowe zdają się być czymś z kompletnie innej epoki. Niestety, nie ma dziś urządzeń, które posiadają wszystkie udogodnienia na raz. Rynek elektroniki RTV jest wręcz przepełniony ofertami od bardzo wielu producentów. No więc jaki telewizor wybrać, żeby mieć 100% satysfakcji z wydanych pieniędzy? Podpowiadamy!

Smart TV

Na początku trzeba w miarę dokładnie sprecyzować swoje potrzeby. Czy dany model telewizora będzie służył wyłącznie do oglądania telewizji naziemnej, czy może w domu pojawi się też jakaś platforma streamingowa? Czy telewizor powinien obsługiwać aplikację YouTube? Czy powinien być... smart? Jeśli tak, obecnie najpopularniejszym wyborem Polaków są urządzenia wyposażone w system Android TV. Chodzi o to, że korzysta z niego wielu producentów, a poza tym większość z nas ma telefony i tablety z Androidem. Oznacza to, że aplikacje na urządzeniach mobilnych mogą być kompatybilne z tym, co oferuje Android TV. Do tego nowe aktualizacje oprogramowania mają bardzo przyjazny interfejs.

Ale na tym się nie kończy. Android funkcjonuje także jako Google TV. Jak możemy przeczytać na branżowym blogu (https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-jak-wybrac-telewizor-.bhtml), opcja Google to więcej ulepszonych funkcji Smart TV związanych ze streamingiem filmowo/serialowym. Obecnie jednak nie wszyscy producenci mają ten system w swojej ofercie. Zwykły Android pozostanie więc bardziej popularny ze względu na to, że telewizor to znacznie więcej niż system operacyjny. Konsumenci raczej nie będą chcieli kupować Google TV kosztem jakości obrazu na przykład.

Oczywiście systemy Android/Google to nie wszystkie dostępne opcje. Na telewizorach Samsunga można spotkać oprogramowanie Tizen, które pozwala na obsługę sprzętów tej koreańskiej firmy, jakie ma się w domu. Od lodówki po piekarnik. Mogą być one sterowane z pozycji telewizora pod warunkiem, że będą kompatybilne. Dla konsumenta nie jest to zbyt komfortowe rozwiązanie, ponieważ zabiera mu elastyczność w doborze AGD.

Telewizory OLED

Trzeba zauważyć, że ekran telewizora to bodaj najważniejszy jego element. Tani telewizor może mieć system Smart TV, ale będzie miał gorszą jakość obrazu w porównaniu do konkurencji. Zwykłe telewizory LCD to już przeżytek. Nie są tak jasne, a do tego pobierają dość sporo energii. Warto więc pominąć sprzęt oparty o tę technologię i sięgnąć za coś lepszego, nawet jeśli miałoby to się wiązać z dodatkowym kosztem.

Technologia OLED (Organic Light Emitting Diode) to na chwilę obecną najnowocześniejsza opcja. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie modeli tego typu, ponieważ telewizor kupuje się na wiele, wiele lat. Oznacza to, że zakup z wyższej półki dzisiaj będzie prezentował się całkiem nieźle przez długi czas. Nie ma co ukrywać, że postęp technologiczny w dziedzinie telewizorów jest bardzo prężny. Nie sposób powiedzieć, jakie opcje będą powszechnie dostępne za 10, 15 lat.

OLED to przede wszystkim gwarancja pełniejszej czerni i lepszego odwzorowania kolorów w ogóle. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu diod organicznych, które nie potrzebują podświetlenia matrycy. Same emitują światło, w związku z czym telewizory te są prostsze w budowie i mają mniejsze gabaryty.

Istnieją też telewizory QLED oferowane przez Samsunga i TLC. To wzbogacona wersja rozwiązań opartych na starszych systemach LED. Zawiera tzw. kwantowe kropki, które również przyczyniają się do lepszego odwzorowania barw, aczkolwiek naprawdę konkretne OLED-y zdają się mieć pod tym względem przewagę. Po więcej informacji na temat technologii ekranów zapraszamy na stronę https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-jak-wybrac-telewizor-.bhtml.

Czy warto kupić telewizor 8K?

No cóż, zakup telewizora w rozdzielczości 8K należy uznać za pewną przesadę. Warto tutaj napomnieć, że zdecydowana większość kin cyfrowych wyświetla dzisiaj filmy w formacie 4K i to w zupełności wystarczy nawet przy produkcjach pełnych efektów specjalnych. Po co więc mieć 8K w domu?

Tak naprawdę do oglądania filmów w warunkach domowych większości z nas wystarczy Full HD. A jeśli jest to ekran OLED, każdy kinoman powinien czuć maximum satysfakcji. Niemniej 4K z pewnością nie zaszkodzi, jeśli na ekranie telewizora mają od czasu do czasu pojawić się jakieś gry. Telewizor z super kolorami i wysoką częstotliwością odświeżania o rozdzielczości 4K – to przepis na niezapomnianą rozgrywkę na Play Station czy Xboxie.

Jaki telewizor kupić dla firmy?

Tutaj rozmiar telewizora może mieć kluczowe znaczenie. Jeśli to ma być telewizor, który będzie pełnił funkcje reklamowe, nie ma co przesadzać ze Smart TV czy rozdzielczością matrycy. 75-calowy ekran Full HD będzie tańszym rozwiązaniem, a spełni swoje zadanie w sposób zadowalający. Podobnie można powiedzieć o zakładach kosmetycznych, na przykład, albo gabinetach dentystycznych. W takim wypadku mniejszy telewizor Full HD montowany na ścianie w zupełności wystarczy, aby klienci mieli co obejrzeć w poczekalni.