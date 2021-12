Zaskakujące odkrycie naukowców. Bakterie nauczyły się jeść plastik

Do takich wniosków doszli badacze z politechniki Chalmersa w Göteborgu, którzy przeanalizowali próbki DNA pobrane z naturalnego środowiska w ponad 200 miejscach na naszej planecie. Naukowcy odkryli ok. 30 tys. różnych enzymów, które mogą rozkładać 10 różnych rodzajów plastiku. Eksperci zauważyli, że liczba i rodzaj enzymów są ściśle związane z ilością i rodzajem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi – informuje brytyjski serwis The Guardian.