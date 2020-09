Zaskakujące badania. Naukowcy: tereny zielone wpływają na wyższe IQ u dzieci

Tereny zielone mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci - twierdzą naukowcy. Uczeni przebadali 620 dzieci wieku od 10 do 15 lat mieszkających w belgijskich miastach . Wyniki badań opublikowali na łamach czasopisma "PLoS Medicine".

- Jest coraz więcej dowodów wskazujących na to, że życie wśród zieleni poprawia funkcje poznawcze, takie jak pamięć czy uwagę. Nasze badania pokazują, że dotyczy to również inteligencji - mówi jeden z twórców eksperymentu, profesor epidemiologii środowiskowej na Uniwersytecie Hasselt w Belgii, Tim Nawrot, w rozmowie z "The Guardian".