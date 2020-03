Zamknięte szkoły z powodu koronawirusa? NASA przygotowała atrakcje, nie tylko dla najmłodszych

Koronawirus zmusza większość z nas do pozostawania w domu, co odbija się najmocniej na dzieciach i młodzieży. Ci starsi nie powinni robić sobie zaległości w nauce, dlatego polecamy lekcje online z WP Pilot oraz quizy pozwalające sprawdzić swoją wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty lub maturą .

Aby uzupełnić wiedzę z fizyki można również sięgnąć po propozycje przygotowane przez NASA . Jednak materiały naukowe to nie wszystko. NASA udostępniła wiele ciekawostek, które być może nie przydadzą się na maturze, ale mają szansę rozbudzić w kimś ciekawość.

Nie zapomniano również o młodszych. Filmy i programy dla dzieci zostały przygotowane w taki sposób, by odpowiadać potrzebom wiekowym maluchów. Jedyna "wada" to, że materiały są dostępne po angielsku, ale możemy to potraktować jako dodatkowy kurs języka obcego dla najmłodszych.