WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne promocje na elektronikę + 2 elektronikaAllegro Smart Patryk Wieczorek 6 godzin temu Zakupy w stylu „Smart”. Rabaty, obok których nie przejdziesz obojętnie Łowcy internetowych okazji stoją przed nie lada wyzwaniem. Już niedługo użytkownicy Allegro Smart! będą mogli przebierać w gorących ofertach i kupować nawet 70 proc. taniej. Nadchodzi Smart! Week – to będzie najgorętszy tydzień tej jesieni. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Czeka cię tydzień pełen promocji nawet 70 proc. taniej (materiały partnera) Materiał powstał we współpracy z Allegro Coraz częściej decydujemy się na zakupy w sieci, a gama produktów, które najczęściej wybieramy nie ogranicza się do odzieży czy książek, ale również elektroniki czy sprzętu AGD. Sklepy internetowe są otwarte całą dobę, liczba dostępnych produktów nie jest ograniczona do stanu magazynowego sklepu stacjonarnego, a dodatkowo mamy nieograniczony czas na podjęcie decyzji o zakupie i porównywanie określonych produktów. Wybierając zakupy przez internet nierzadko uda nam się trafić na bardziej atrakcyjne cenowo oferty, a rozbudowane programy ochrony konsumentów oferowane przez poszczególne sklepy internetowe sprawiają, że zakupy w sieci są równie bezpieczne, co te prowadzone w sklepach stacjonarnych. Jedynym mankamentem jest dodatkowa płatność za dostawę, ale i z tym problemem można sobie łatwo poradzić. Użytkownicy, którzy wybierają zakupy na Allegro i są abonentami usługi Allegro Smart! zyskują podwójnie. Z jednej strony mają gwarancję darmowych dostaw, z drugiej mogą brać udział w największej akcji promocyjnej Allegro – Smart! Week. Miłośnicy wyprzedaży i promocji mogą się obłowić, wydając na zakupy nawet 70 proc. mniej. Tydzień wyjątkowych promocji Festiwal zakupowy na Allegro będzie trwać między 28 września i 4 października. Produkty objęte promocją zostaną podzielone na dwie grupy. Pierwsze z nich to najbardziej atrakcyjne oferty limitowane, czyli uzupełniany codziennie pakiet produktów w wyjątkowo świetnych cenach. Trzeba się jednak pospieszyć z zakupem gdyż liczba produktów jest ograniczona, a w zależności od rodzaju przedmiotu jeden użytkownik może kupić od jednej do pięciu sztuk. Oferty limitowane będą pojawiać się codziennie, począwszy od 27 września, dlatego by być na bieżąco, warto zaglądać na stronę każdego dnia. Zakup będzie możliwy tylko o określonej godzinie i obowiązują do wyczerpania stanu magazynowego, lepiej więc mieć się na baczności. Warto dodać interesujący cię produkt do listy obserwowanych, a wtedy Allegro na 20 minut przed aktywacją oferty, poinformuje cię o rozpoczęciu sprzedaży. Pozostałe produkty nielimitowane nie są ograniczone czasowo, a wśród ofert dostępnych w ramach Smart! Week każdy znajdzie coś dla siebie. Możliwości jest wiele, począwszy od smartfonów i akcesoriów samochodowych, a na telewizorach i konsolach do gier kończąc. Przełom września i października zapowiada się interesująco - szczególnie dla fanów nowych technologii. Sprawdzone produkty znanych marek mogą kosztować sporo pieniędzy, warto skorzystać. Flickr Niektóre promocje mogą cię zaskoczyć (Flickr) Bądź Smart! i zyskaj By upolować najlepsze okazje, nie wystarczy jedynie refleks, trzeba jeszcze mieć aktywną usługę Allegro Smart! Ci, którzy jeszcze jej nie mają, mogą liczyć na dopasowany do potrzeb abonament. Jeden miesiąc usługi kosztuje zaledwie 8,99. Dla osób, które kupują przez internet dużo i często lepszy okaże się abonament roczny za 49 zł, co daje 4,08 zł w miesiącu. Poza możliwością uczestnictwa w Smart! Week, abonenci Allegro Smart! mogą cieszyć się atrakcyjnymi warunkami przez okrągły rok. Najważniejszym udogodnieniem są bezpłatne dostawy do punktów odbioru przy zakupach powyżej 40 zł i darmowe zwroty. Paczkomaty, punkty pocztowe, kioski RUCH czy stacje Orlen – w całym kraju znajdziesz ponad 25 tys. punktów odbioru. Kupuj i odbieraj tak, jak lubisz Nie musisz czekać na kuriera w domu ani prosić o zostawienie paczki u sąsiada. Możesz odebrać ją kiedy chcesz, po drodze z pracy, na zakupach, a nawet w środku nocy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z dostawy bezpośrednio do domu. Z Allegro Smart! darmową przesyłkę kurierską otrzymujesz przy zakupach za więcej niż 100 zł. Allegro Smart! to również szereg okazji nie tylko w trakcie trwania Smart! Week. Codziennie o godzinie 20:00 znajdziesz limitowane Smart! Okazje, na których możesz sporo zaoszczędzić. Znajdziesz wśród nich zarówno artykuły codziennego użytku, jak i książki czy sprzęt elektroniczny oraz AGD. Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętna dostawa Allegro kosztuje 8 zł, możesz całkiem sporo zaoszczędzić – im więcej wydajesz, tym więcej pieniędzy za dostawy zostaje w kieszeni. Szacuje się, że w pierwszej połowie roku klienci zaoszczędzili na Allegro Smart! aż 540 mln zł, a od wprowadzenia programu w 2018 roku w kieszeniach kupujących pozostał łącznie ponad 1 mld zł. Materiał powstał we współpracy z Allegro Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze