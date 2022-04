Zakupiono niemieckiego drona. Przekazano go ukraińskich obrońcom

"Vector" to elektryczny dron rozpoznawczy, opracowany przez specjalistów niemieckiej firmy Quantum Systems. Jest to energooszczędna maszyna typu VTOL (ze zdolnością do pionowego startu i lądowania). Bezzałogowiec ma dwa stałe skrzydła oraz ogon wykonany z kevlaru (polimeru o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie) i włókna szklanego.