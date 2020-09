Zakłady mięsne w Europie sprzedają "chore" mięso. Inspektorzy nie mają wątpliwości

Jak donosi Europejska Wspólnota Robocza ds. Kontroli Żywności i Ochrony Konsumentów (EFWFC), "chore mięso" jest spożywane przez konsumentów w całej UE. Mowa tu dokładnie o ropniach i zmianach gruźliczych we wieprzowinie.

W odpowiedzi na te doniesienia agencja Food Standards Agency (FSA) stwierdziła, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności zostały opracowane tak, by zapobiec trafianiu do konsumentów zanieczyszczonego mięsa. Rzecznik tej organizacji poinformował również, że "gdyby FSA wiedziała o jakichkolwiek naruszeniach przepisów, byłoby to traktowane bardzo poważnie i podjęliby natychmiastowe działania w odpowiedzi na te naruszenia".