Zaginiony ląd. Naukowcy w końcu pokazali dokładny wygląd Zealandii

Zealandia - lub Te Riu-a-Maui, jak określa się tajemniczy kontynent w rdzennym języku maoryskim, znajduje się na wschód od Australii, pod współczesną Nową Zelandią. Naukowcy zauważyli go już w latach 90., ale dopiero w 2017 roku Zealandia formalnie otrzymała status kontynentu.

Tajemniczy kontynent

Interaktywne mapy Zealandii

Nowe mapy pokazują batymetrię Zealandii (kształt dna oceanu), a także jej historię tektoniczną, co pozwala zauważyć, w jaki sposób wulkany i ruchy tektoniczne kształtowały kontynent na przestrzeni milionów lat. Dane do mapy batymetrycznej zostały dostarczone w ramach projektu Seabed2030, zakładającego zmapowanie całego dna oceanu do 2030 r.