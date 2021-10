Zagadka Zodiaka rozwiązana? Tak twierdzi niezależna grupa śledczych

Śledczy twierdzą, że poznali tożsamość Zodiaka

The Case Breakers twierdzą, że Zodiak to Gary Francis Poste, który zmarł w 2018 roku. Według nich to on budził strach wśród mieszkańców San Francisco i pobliskich miast pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XX, serią brutalnych zabójstw i zaszyfrowanych zagadek. Jak przekonują członkowie zespołu, wśród zabezpieczonych zdjęć znajduje się jedno, które przedstawia blizny na czole Poste, pasujące do blizn na jednym z portretów pamięciowych Zodiaka.