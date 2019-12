WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

automatyczny odkurzacz + 2 odkurzaczporadnik kupującego Magdalena Tatar wczoraj (10:44) Zadbane mieszkanie bez wysiłku. Zainwestuj w odkurzacz automatyczny Przyjemność powrotu do domu z czystą podłogą to korzyść z inwestycji w automat do sprzątania. Odkurzacz automatyczny zrobi za nas to, na co nie mamy czasu albo siły. Takiego sprytnego pomocnika możesz zyskać niewielkim kosztem jeszcze przed świętami... Skuteczny automat do odkurzania wyłapie każdy okruszek (flickr.com, Fot: Kārlis Dambrāns) Usiądź i odpocznij – a on posprząta Niedrogie urządzenia do automatycznego sprzątania do niedawna oznaczały pewne kompromisy. Tani sprzęt okazywał się słaby, a ten idealny — dużo za drogi. Automatyczne uradzenia pomagające utrzymać nasze domy w czystości są teraz tańsze i mamy do wyboru wiele sprzętów spełniających różne wymagania. Łatwiej wybrać coś dla siebie i w przystępnym budżecie. Niedrogi odkurzacz, który skutecznie "ogarnie" niewielkie mieszkalne to teraz wydatek poniżej 1 tys. zł. Za niecałe 3 możemy już kupić prawdziwego pogromcę brudnej podłogi z wydajnym akumulatorem, skutecznym odkurzaniem bez pomijania zabrudzeń i bez przerw w pracy (np. na ładowanie lub opróżnianie zbiornika). Kluczowa kwestia w wyborze odpowiedniego modelu to przestrzeń, jaką urządzenie ma posprzątać. Mieszkanie o powierzchni ok 40 do 50 merów kwadratowych to powierzchnia, z którą poradzą sobie modele o niższej mocy i mniejszej baterii. Uruchom i... wyjdź po zakupy Na takim sprzęcie korzystamy na kilka sposobów: wybrany model jeździ po mieszkaniu pod naszą nieobecność, regularnie odkurzana podłoga rzadziej wymaga mycia, a my nie tracimy czasu. Takie urządzenia są nawigowane na różne sposoby. Mogą mieć stację nawigacyjną, wbudowane kamery i inteligentne algorytmy mycia lub być sterowane przez aplikację na smartfona. W ten sposób nie omijają żadnego miejsca na podłodze. Im bardziej zaawansowane urządzenie, tym precyzyjniej wyznacza trasę. Zaawansowane modele przemieszczają się sprawniej dzięki obrotowym szczotkom. Nowoczesne odkurzacze automatyczne lepiej docierają do kątów i odkurzają dokładniej obszary tuż przy listwach przypodłogowych. Jeszcze niedawno tańszy odkurzacz automatyczny działał krótko, "omijał" część mieszkania, blokował się w trudnych zakamarkach lub... spadał ze schodów. Teraz, aby ułatwić wybór odpowiedniego dla naszych potrzeb urządzenia, mamy możliwość wyboru wydajnych, długo działających odkurzaczy z funkcjami, które dostosują tryb i trasę odkurzacza do specyfiki naszego mieszkania. Dużo zakamarków i mebli? Wybierzmy model trójkątny. Duża przestrzeń do częstego odkurzania? Przyda się odkurzacz z funkcją samodzielnego ładowania i opróżniania zbiornika na nieczystości. Schody w domu w obrębie pracy urządzenia? Wybierzmy odkurzacz ze sprytnym czujnikiem "bezpieczeństwa", czyli wirtualną ścianą.