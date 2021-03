WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

jaki oczyszczacz powietrza? + 3 oczyszczacz powietrzaDomowy oczyszczacz powietrzaoczyszczacze powietrza Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 02-03-2021 10:56 Materiał partnera: Most Wanted Products Zadbaj o jakość powietrza w swoim biurze Oczyszczacze powietrza stają się coraz częstszym wyposażeniem mieszkań, biur i punktów usługowych. Są pomocne w walce ze smogiem, wirusami, bakteriami i alergenami, unoszącymi się w powietrzu. Zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób dróg oddechowych, alergii, ułatwiają oddychanie, a tym samym zapewniają lepsze samopoczucie i wspomagają zdrowie. Nowoczesne technologie użyte w oczyszczaczach pozwalają dobrać urządzenie do każdego pomieszczenia, bez względu na rozmiar czy panujące w nim warunki. Dlaczego warto stosować oczyszczacze powietrza? Share Zadbaj o jakość powietrza w swoim biurze Źródło: materiały partnera Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzu, a to przekłada się na stan naszego zdrowia i samopoczucia. Wszechobecny smog, toksyny i wirusy wywołują choroby, przyczyniają się do pogorszenia koncentracji, wywołują zmęczenie, apatię, a nawet stany depresyjne. Zły stan powietrza wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. Obniża efektywność pracy, a także utrudnia codzienne funkcjonowanie. Trudno ustrzec się przed zanieczyszczeniem powietrza, ale możemy zadbać, aby ograniczyć jego wpływ na nasze życie. Smog i zanieczyszczenia są wszędzie, dlatego musimy wyeliminowywać je nie tylko z naszego domu, ale również miejsca pracy, gdzie często spędzamy wiele godzin. Do tego celu przydadzą się oczyszczacze powietrza sharp, które skutecznie podniosą komfort pracy. Dzięki nim wzrośnie nasza efektywność i zwiększy się chęć do wykonywania codziennych obowiązków. Jak walczyć ze smogiem? Smog jest zjawiskiem występującym w większości miast. Powoduje szereg negatywnych konsekwencji, dlatego musimy zrobić wszystko, aby zminimalizować jego niekorzystny wpływ. W smogu znajdują się toksyczne substancje, tj. dwutlenek siarki, ozon, sadza z drobin węgla, metale ciężkie, toksyczne dioksyny, dwutlenek azotu, które mogą mieć działanie rakotwórcze. Ważne jest: Codzienne monitorowanie stanu powietrza i w momencie, gdy poziom smogu jest wysoki, ograniczenie wychodzenia z domu.

Maski antysmogowe, które przydadzą się do spacerów po mieście. Dobrej jakości maski potrafi zatrzymać niemal 100% zanieczyszczeń.

Częste przebywanie w czystym, wolnym od smogu powietrzu. Musimy jak najczęściej wyjeżdżać do lasu czy nad morze.

Dieta, bogata w witaminy A, C, E oraz selen, które pomagają zneutralizować wolne rodniki, powstające w organizmie pod wpływem przebywania w zanieczyszczonym środowisku. Niezastąpionym elementem walki ze smogiem są oczyszczacze, nawilżacze i jonizatory powietrza, które pozwalają pozbyć się smogu z mieszkań czy z biura. Najlepiej takie, których skuteczność poparta jest badaniami. Urządzenia takie skutecznie uzdatniają powietrze, dlatego do naszych płuc nie dostają się toksyczne substancje. W zależności od potrzeb możemy wybrać urządzenia o różnych parametrach, klasyczne lub bardziej zaawansowane, dopasowane do danego pomieszczenia. Idealny oczyszczacz powietrza do małego biura Wybierając oczyszczacz do biura, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejszym z nich jest kubatura pomieszczenia, która pozwoli dopasować urządzenie o odpowiedniej wydajności. Ważnym parametrem jest wilgotność powietrza. Jeżeli w naszym biurze powietrze jest suche, warto je poprawić i wybrać urządzenia z funkcją nawilżania. Dobrym wyborem będzie UA-HD40E-L, który sprawdzi się w biurach o małym i średnim metrażu. Jeżeli biuro jest duże, możemy wybrać oczyszczacz UA-HG60E-L. Dobrym rozwiązaniem są urządzenia o dodatkowych funkcjach, tj. automatyczne pomiary zanieczyszczeń, temperatury i wilgotności powietrza. Przydadzą się czujniki ruchu i światła, które wspomagają wybór optymalnych trybów pracy oraz programów specjalnych, a także wskaźniki czyszczenia filtrów i uzupełniania wody. W biurze sprawdzi się rozbudowany wyświetlacz, który informuje nas o wszystkich parametrach powietrza i trybach pracy urządzenia. Technologia Plasmacluster – nieoceniona w walce z wirusami materiały partnera Zadbaj o jakość powietrza w swoim biurze Źródło: materiały partnera Oczyszczacze SHARP Plasmacluster to nowoczesne urządzenia, które w wieloetapowy sposób filtrują powietrze, likwidują wirusy, alergeny, zarodniki pleśni i grzybów oraz bakterie. Są polecane do miejsc, gdzie występuje duża rotacja ludzi, np. biur, sklepów, punktów usługowych. Zapewniają jonizację powietrza za pomocą klastrów jonowych, a to likwiduje problem związany ze szkodliwą elektrostatyką, wywołaną przez urządzenia elektryczne, znajdujące się w każdym biurze. Technologia Plasmacluster cieszy się dużym uznaniem, co potwierdzają certyfikaty z 3 ośrodków badawczych na całym świecie. Wysokowydajne filtry, dokładne czujniki i inteligentne tryby jonizacji i nawilżania występujące w oczyszczaczach sharp, sprawiają, że powietrze staje się świeże i dobre dla naszego zdrowia. Oczyszczacz powietrza w miejscu pracy – dlaczego warto? materiały partnera Zadbaj o jakość powietrza w swoim biurze Źródło: materiały partnera Miejsce pracy powinno być komfortowe, sprzyjające skupieniu i efektywności. Wpływ na to ma wiele czynników, jednym z nich jest czyste, świeże powietrze. Aby zadbać o zdrowie i samopoczucie, powinniśmy zdecydować się na montaż oczyszczacza. Dzięki temu będziemy mniej chorować, mieć więcej energii i chęci do działania. Czyste, pozbawione zanieczyszczeń powietrze gwarantuje lepszy poziom koncentracji, poprawia zdolność logicznego myślenia, tak potrzebną w każdej pracy. Sharp Plasmacluster zapewnia nie tylko czyste powietrze, ale również optymalną wilgotność. Dzięki temu możemy uniknąć problemów z oczami, suchości nosa i gardła, a także przesuszenia skóry. Szybko poczujemy się lepiej, a częste choroby przestaną być problemem. Materiał partnera: Most Wanted Products