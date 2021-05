Zaczynasz dzień od porannej kawy? Uważaj, może powodować halucynacje

Warto podkreślić, że nie jest to jedyny przypadek badań, wskazujących na niekorzystne działanie kawy na nasz organizm. Zespół badaczy z Center for Nutrition, Exercise & Metabolism na University of Bath w Wielkiej Brytanii wykazał, że kawa wypijana przed śniadaniem ma niekorzystny wpływ na metabolizm i powoduje gwałtowne wahania poziomu glukozy we krwi zwiększając ryzyko występowania chorób serca i cukrzycy.