Za najlepszą firmę kryptowalutową roku została uznana międzynarodowa firma z oddziałem w Poznaniu

SOFTSWISS jest jednym z wiodących światowych twórców oprogramowania. Pracownicy firmy tworzą na całym świecie innowacyjne produkty, a w tematyce kryptowalut są uważani za prawdziwych pionierów i nowatorów. To właśnie oni jako pierwsi na świecie stworzyli unikalne i bezpieczne rozwiązanie do pracy z kryptowalutami w branży rozrywek online. W firmie podkreśla się, że zawsze jest dobrze być pierwszym na rynku, ale to nie wystarczy, aby zachować pozycję lidera na przestrzeni dekady. Ważne jest także, aby ciągle się doskonalić i wdrażać innowacje. I uhonorowanie zasług firmy taką prestiżową nagrodą jeszcze raz pokazało, że SOFTSWISS z każdym rokiem nabiera obrotów. I to dotyczy nie tylko rozszerzenia i otwierania nowych centrów programistycznych, ale także coraz większego poziomu profesjonalizmu jej pracowników.