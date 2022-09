Z tym telewizorem zaskoczysz swoich gości

Jak najbardziej. Możliwości personalizacji jest wiele – począwszy od różnych opcji montażu, poprzez dopasowanie kolorystyczne do wnętrza, aż po możliwość stworzenia własnej galerii fotografii czy sztuki na ekranie. Wystarczy tylko odrobina wyobraźni, a telewizor, taki jak Samsung The Frame 2022, dzięki wyjątkowemu wzornictwu i funkcjom, odmieni każde wnętrze i pomoże zaskoczyć bliskich i sprawić nam wiele przyjemności podczas oglądania zdjęć z wakacji i weekendowych wypraw.

Design przez wielkie "D"

Myśląc o telewizorze i wrażeniach z oglądania można dojść do wniosku, że w tym przypadku mniej znaczy więcej. Nie chcemy, aby zbędne elementy odciągały uwagę od rozrywki, chcemy natomiast, aby ekran świetnie komponował się z przestrzenią. Tym, co często zdobi nasze domowe wnętrza są fotografie i obrazy. To właśnie ta obserwacja stała się podstawą do zaprojektowania Designu Obrazu, który jest znakiem rozpoznawczym telewizora The Frame.

W praktyce oznacza to, że telewizor wygląda jak obraz. Do wyboru są opcjonalne, wymienne ramki, sprzedawane oddzielnie w różnych stylach i kolorach. To szybki sposób na zmianę wyglądu telewizora. Warto dodać, że ramki są magnetyczne, dzięki czemu ich wymiana jest szybka i łatwa.

"S" jak sztuka

Mówiąc o obrazach płynnie przechodzimy do kolejnego wyróżnika The Frame, który odpowiada za efekt WOW i wprawi w zachwyt naszych znajomych. Chodzi o Tryb Sztuka, z którym domowy salon stanie się prywatną galerią, a prezentowane obrazy będą wierną kopią oryginału, bez względu na to czy będzie to fotograficzna odbitka czy obraz na płótnie. W ramach dodatkowej subskrypcji skorzystać można z ponad 1600 dzieł pochodzących z najbardziej renomowanych galerii na świecie, które dostępne są w dedykowanym sklepie ze sztuką Art Store. Możemy także stworzyć własną galerię fotografii oglądają na The Frame własne zdjęcia.

Efekty są naprawdę spektakularne. Realizmu prezentowanym dziełom dodaje nowa Matowa Powłoka Ekranu, która pozwala cieszyć się zachwycającym obrazem praktycznie pozbawionym odbijającego się światła. Dzięki zastosowanej technologii światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu, co pozwala oglądać ulubiony serial lub kontemplować dzieło sztuki pełne detali i tekstur, które wcześniej umykały – wszystko to nawet w słoneczny dzień bez refleksów światła.

Sztuka w różnych odsłonach

No dobrze. Mamy piękny design, który przypomina obraz, mamy specjalny tryb do prezentacji sztuki, a także dedykowany sklep ze sztuką. A ponieważ mówimy o produkcie kompletnym, który zmienia doświadczenia i rolę telewizora we wnętrzu, nie mogło zabraknąć odpowiedniej ekspozycji.

Niczym dzieło w galerii The Frame można wyeksponować na wiele różnych sposobów - powiesić płasko przy samej ścianie, postawić na niewielkich nóżkach, zamontować na okazałej sztaludze (stojak Studio) czy na stojaku obrotowym. Ten ostatni pozwala zmienić orientację ekranu z poziomej na pionową, co świetnie sprawdzi się do prezentacji portretów. Tylko od nas zależy, którą opcję wybierzemy. Ten niezwykły telewizor dostarcza możliwości zarówno tradycjonalistom, jak i tym lubiącym eksperymentować z wystrojem wnętrza.

Technologiczne oblicze

Telewizor The Frame ma do zaoferowania równie dużo jeśli chodzi o domową rozrywkę. Ekran w technologii QLED w połączeniu ze 100% Natężeniem Kolorów, dzięki technologii Quantum Dot oddaje miliard perfekcyjnych kolorów, niezależnie od jasności. Samsung zastosował tu także wydajny procesor AI Quantum 4K, który odpowiada m.in. za skalowanie obrazu do 4K z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia. Jeśli chodzi o dostęp do rozrywki i funkcje dodatkowe, można liczyć na szeroką gamę rozwiązań Samsung. Nowy Smart Hub to jeszcze lepsze centrum zarządzania i sposób na wyszukiwanie ulubionych filmów i programów z poziomu wygodnego menu. Do wyboru są popularne aplikacje VOD, takie jak Netflix, HBO Max czy Player.