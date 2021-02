WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Z czego dzwoni prawdziwy facet? Trwałe i odporne telefony do pracy w trudnych warunkach Funkcje, które mamy w komputerach, nie zawsze są potrzebne w telefonie. Zgodnie z tą zasadą, do szczęścia trzeba nam małego telefonu z 3-calowym wyświetlaczem, listą kontaktów i baterią, której nie trzeba ładować co dwie godziny. Jeśli kolejny raz nowoczesny, markowy smartfon zawiódł np. w pracy, może czas pomyśleć o solidnym modelu Wygląda niepozornie? To tylko zmyłka Zadaniem wzmocnionych telefonów nie jest odpowiedni wygląd, ale funkcjonalność: komunikacja bez przykrych niespodzianek, odporność na różnego rodzaju trudne warunki i najważniejsze opcje. Taki telefon wypadł z kieszeni? To nic, bo trwała obudowa i mały, w zupełności wystarczający wyświetlacz mają wzmocnioną konstrukcję i są odporne na wilgoć, a nawet zanurzenie w wodzie. Nietrudno utrzymać w doskonałym stanie nowy telefon, jeśli nigdzie go ze sobą nie zabierasz. Pęknięcia, rysy, usterki, a z czasem wolniejsze działanie pojawiają się nie tylko po dużych upadkach, ale też na skutek długotrwałego wystawienia urządzenia na szkodliwe czynniki - np. drobny pył. Pewny chwyt w dłoni, wytrzymała obudowa, odporność na rysy i upadki, podstawowy zakres funkcji (tych naprawdę przydatnych) i przyzwoita pojemność baterii. Tyle wystarczy użytkownikom, którzy szukają dobrego telefonu, który nie odmówi posłuszeństwa w warsztacie, w terenie lub na budowie, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych, które dla delikatnej elektroniki bywają zabójcze. Smartfon jak "czołg" Smartfony za kilka tysięcy złotych to opcja dla pasjonatów nowoczesnych technologii. Elegancka obudowa, setki aplikacji, coraz większa pojemność dysku i szybsze działanie. To z pewnością fascynujące, ale jeśli korzystasz z telefonu tylko po to, aby dzwonić, potrzebujesz zwykłego modelu, któremu nie zaszkodzi np. mróz albo upadek w pośniegowe błoto, którego nie brakuje teraz w żadnym zakamarku kraju. Masz swój telefon i służbową komórkę? Niepotrzebnie. Małe telefony jak czołgi też mają funkcję Dual SIM, co ułatwia komunikację z różnych numerów. Rysy na wyświetlaczu, rozładowana bateria, pęknięty ekran, wolny tryb pracy i wszechobecne aktualizacje. Jeśli jesteś sceptyczny wobec podatnych na uszkodzenia smartfonów z nadmiarem zbędnych funkcji, zwróć uwagę na modele, które znaleźliśmy. Proste i niezwykle trwałe urządzenia do komunikacji - czego chcieć więcej? oczywiście możliwości dostępu do mediów społecznościowych, komfortowego korzystania z ważnych aplikacji i... aparatu. Powodem, dla którego zagorzali sceptycy smartfonów i tak je kupują jest najczęściej możliwość zrobienia zdjęcia i wyświetlenia go na dużym, wyraźnym i jasnym wyświetlaczu. Wzmocnione smartfony to oferta dla osób z takimi oczekiwaniami, bez konieczności inwestowania w telefon kilku tysięcy złotych. Proste i wytrzymałe telefony kryją w niewielkim urządzeniu wszelkie potrzebne funkcje. Aby wyświetlić numer telefonu lub kontakty, wystarczy niewielki wyświetlacz. A pojemna bateria nawet powyżej 2000 mAh oznacza długi czas pracy bez konieczności ładowania. W przypadku smartfona taka bateria to niewiele, ale właśnie wyświetlacz i korzystanie na takich modelach z internetu, licznych funkcji i aplikacji wymaga większej pojemności (5000 mAh i wyższej).