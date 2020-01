WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 xiaomigadżety Klaudia Stawska 3 godziny temu Xiaomi Mi Band 5 z płatnościami zbliżeniowymi. Cena wciąż pozostanie bardzo atrakcyjna Xiaomi Mi Band 4 cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, ale już niedługo chiński gigant wprowadzi na rynek kolejny model. Xiaomi Mi Band 5 ma mieć sporo ulepszeń, a kosztować podobnie do poprzednika. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Xiaomi Mi Band 5 pojawi się w sprzedaży w połowie roku (Materiały prasowe) Zgodnie z informacjami podanymi przez TinzenHelp Xiaomi Mi Band 5 będzie większy i jaśniejszy od poprzednika, dzięki będzie bardziej czytelny w świetle słonecznym. Ekran nowego fitbanda będzie miał 1,2 cala i będzie to oczywiście AMOLED. Jednak to nie koniec nowości, jakie szykuje Xiaomi w nowym Mi Bandzie. Jak donosi TinzenHelp płatności zbliżeniowe będą obsługiwane globalnie, a nie tylko w Chinach. Na razie płatności z pomocą NFC działają w Mi Band 3 i Mi Band 4 jedynie z Mi Pay i są dostępne tylko na terenie Chin. Dzięki usprawnieniom w nowym modelu prawdopodobnie będą obsługiwane Google Pay oraz inne usługi płatnicze. Xiaomi Mi Band 5 w cenie Mi Band 4 Mimo usprawnień wprowadzonych przez producenta, Mi Band 5 ma być dostępny w podobnej cenie, co swój poprzednik. Podobno opaska będzie wyceniona na 179 juanów, co przy obecnym kursie wynosi niecałe 100 zł. Do Polskiej dystrybucji trafi raczej nie taniej niż poprzednik, czyli ok. 149 zł. Piąta odsłona popularnej opaski sportowej od Xiaomi ma pojawić się w sprzedaży w połowie tego roku. Zgodnie z informacjami podanymi przez TinzenHelp, premiera w Chinach będzie miała miejsce 5 czerwca 2020 roku. Zobacz też: Wielki Test Smartfonów za 500 zł 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne