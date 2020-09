Xbox Series X – przedsprzedaż nowej konsoli od Microsoft

Cena Xbox Series X i Xbox Series S

Xbox Series X – specyfikacja i parametry techniczne

Xbox Series X – gry na nową konsolę

Premiera Xbox Series X to długo wyczekiwany moment dla wielu graczy, którzy oczekują nowych gier. W tym roku będzie podobnie. Pomimo tego, że premiera Halo: Infinity została zaplanowana na przyszły rok, wciąż mamy do dyspozycji szereg tytułów, które mają pojawić się w najbliższym czasie. Producent zapowiedział takie pozycje jak: STALKER 2, Avowed czy Fable State of Decay. Co warto jednak zauważyć, nowe gry zostaną wydane pod wspólnym szyldem Xboxa. Oznacza to, że zagramy w nie zarówno na poprzedniej, jak i obecnej konsoli.