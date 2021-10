Wzmożona aktywność wulkaniczna na Iwo Jimie. Ostatnia odsłoniła wraki

Bitwa o Iwo Jimę

Jak podaje japońska telewizja All Nippon News, wyłonione z oceanu wraki to fragmenty japońskich statków transportowych, przejętych podczas II wojny światowej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Iwo Jima nie posiadała portu, Amerykanie postanowili stworzyć z tych jednostek falochron. W tym celu zatopili je równolegle do linii brzegowej wyspy.