split + 1 klimatyzator split oprac. Magdalena Tatar Dzisiaj, 17-06-2021 15:58 Wyrzuć wiatrak. Klimatyzacja split z montażem tańsza niż rok temu Robi się gorąco. Z szaf, szafek, piwnic i schowków już kilka tygodni temu wynieśli wiatraki i wentylatory wszyscy spragnieni ochłody. Prawdziwa klimatyzacja to nadal dla wielu marzenie, ale nie musi to oznaczać przestawiania z kąta w kąt zwykłego wiatraka albo zakup klimatyzatora wielkości średniej lodówki. Jeśli doskwiera ci gorąco, czas zainstalować klimatyzację na stałe, taniej i z usługą montażu… Klimatyzacja z wliczoną usługą montażu jest tańsza nawet o połowę niż jeszcze 2-3 lata temu Źródło: Adobe Stock Czemu niedługo wystawisz wiatrak na śmietnik? Montaż klimatyzacji to nie tylko luksus, do niedawna dostępny w jednym domu na wiele. Teraz są możliwości, aby zainstalować ją w bloku albo nietypowych mieszkaniach, gdzie nie było to dotychczas możliwe. Czasem też bywa to koniecznością. Przy popularnych w nowoczesnym budownictwie dużych oknach i przeszkleniach od nasłonecznionej strony domu bez przesłon zacieniających może być naprawdę gorąco. Przez to powstają kłopoty z przegrzewaniem pomieszczeń, w których przebywanie jest nieprzyjemne, a np. dla małych dzieci czy starszych osób wręcz niebezpieczne. Niedostateczna liczba osłon słonecznych również wpływa na zwiększenie temperatury w domu. Na przegrzanie narażone są także mieszkania usytuowane na poddaszu, ponieważ taka lokacja tworzy bufor i zatrzymuje znaczną część ciepła, co szczególnie nasila się w upalne dni – a takie nadciągają nad Polskę właśnie w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Klimatyzacja split – mało inwazyjny montaż Klimatyzacja bez znacznego kucia ścian czy znacznej ingerencji do niedawna albo bywała bardzo droga, albo też trudna do instalacji. Z drugiej strony metody ochłody bywają wysoce zawodne, a przy wyższych temperaturach np. w nagrzanych blokach ich skuteczność spada niemal do zera, gdyż jedyny efekt, jaki dają to delikatny, prawie nieodczuwalny ruch powietrza. Teraz koszt takiej klimatyzacji wraz z montażem to nawet ok. 3 do 2,3 tys. zł. To mniej niż większość samych urządzeń, a dodatkowo taki model klimatyzatora jest przyjazny osobom z alergiami i chorobami płucnymi. Zaleca się, aby różnica temperatury między pomieszczeniem klimatyzowanym a nieklimatyzowanym sięgała maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Czyli, kiedy na zewnątrz panuje nieprzyjazna temperatura ok. 30 stopni Celsjusza, wewnątrz optymalna wyniesie komfortowe 23 stopnie. Możliwość zakupu klimatyzacji z usługą montażu jest bez porównania wygodniejsza, niż mielibyśmy szukać instalatora sami. To spore uproszczenie, a data dostawy urządzenia może być też początkiem korzystania z usługi. Koszt montażu klimatyzacji często trzeba doliczyć do urządzenia i nie raz oznacza to poważne przeróbki i kucie ścian. Prościej jest z klimatyzacją typu split, która znacznych ingerencji nie wymaga i ma szereg dodatkowych zalet. Już średnia półka cenowa tego rodzaju urządzeń jest wyposażona w jonizator powietrza, co dla wielu jest poważną zaletą. Należy tu też pamiętać, że zewnętrzna część klimatyzatora (oddająca ciepło do otoczenia na zewnątrz, to tzw. skraplacz) powinna znajdować się w zacienionym miejscu. Klimatyzacja split dla sceptycznych Sceptycy słusznie pytają o wydajność takiej klimatyzacji w większym albo wyższym pomieszczeniu. Słusznie, gdyż ten parametr jest najważniejszy, jeśli mówimy o tanim chłodzeniu. Wiele modeli klimatyzatorów przenośnych czy klimatorów mocno rozczarowuje, kiedy okazuje się, że ich wydajność to zaledwie połowa przeciętnej wielkości mieszkania i ledwie "radzą sobie" z wydajnym i równomiernym chłodzeniem salonu o powierzchni dwudziestu kilku metrów kwadratowych. Tanie chłodzenie to nie zawsze kwestia wyrzeczeń finansowych na poziomie zakupu nowego auta, gdyż dostępne są też z usługą montażu solidne wentylatory. Split to kategoria, którą warto zapamiętać, gdyż nakład finansowy w porównaniu do wydajności i przy uwzględnieniu nieinwazyjnego montażu to strzał w dziesiątkę dla wymagających, jak i oszczędnych. Warto pamiętać, że nie ma jednoznacznych przepisów w regulujących montaż takich klimatyzacji na elewacjach domów jednorodzinnych i bloków, a zainstalowanie każdego z nich należy zgłosić, jeśli mieszkamy w domu wielorodzinnym – często wymaga to złożenia w odpowiednim miejscu odpowiedniego rysunku przedstawiającego miejsce, w którym zawiśnie zewnętrzna część klimatyzacji. Split to kategoria o tyle przystępniejsza, że mniej ingeruje w strukturę budynku. Uzyskanie zgody od np. administracji czy zarządcy budynku jest więc nieco prostsze.