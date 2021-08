Wyprawka dla studenta: TOP gadżety, które musisz mieć na uniwersytecie

Skaner ręczny

Punkty ksero to placówki oblegane przez studentów. Niestety nie wszystko, co potrzebne, można zeskanować. Mnóstwo książek dostępnych jest tylko do czytania na miejscu w bibliotece (a ksero nie zawsze należy tam do najtańszych). Warto mieć do dyspozycji podręczny, wygodny skaner, który pozwoli skopiować potrzebne strony. W ten sposób ograniczysz ponadto ilości papieru gromadzonego w swoim pokoju. Wszystko przechowasz w komputerze.