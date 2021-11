Wyobraź sobie smartfona, który w kilka sekund zamienia się… w komputer

Parafrazując słowa z klasycznej trylogii – wystarczy jeden smartfon, by rządzić wszystkim. Jak to, spytacie? Odpowiadamy – motorola edge 20 pro to prawdziwy sprzęt bez ograniczeń. W zaledwie kilka sekund zamienimy go w komputer, ale w zauważalnie mniejszej obudowie. Czy to rewelacyjna rzecz dla każdego, kto nie chce lub nie może nosić ze sobą laptopa? Czy takie rozwiązanie jest przydatne także w domu? Zobaczmy.