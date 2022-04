Wymiana matrycy w laptopie

Matryca laptopa jest jednym z najbardziej wrażliwych elementów komputera. Wystarczy przypadkowe uderzenie (nawet bez dużej siły) lub upuszczenie ciężkiego przedmiotu na zamknięty laptop, by uległa uszkodzeniu. Wyświetlacz — jak wiele komponentów — można wymienić, jednak trudność z doborem dobrej matrycy i jej montażem wymaga najczęściej oddania laptopa do serwisu komputerowego, który zapewni nam szybką i bezproblemową naprawę.

Jak wygląda wymiana matrycy laptopa?

Pierwszym krokiem jest usunięcie uszkodzonej matrycy. Wymaga to ostrożnego demontażu starego wyświetlacza przy użyciu narzędzi (należy uważać, by nie uszkodzić ramki ekranu lub elektroniki, która odpowiada m.in. za podświetlenie matrycy). Wyświetlacz jest usuwany, a na jego miejsce montowany jest nowy. Jednak nie może to być przypadkowe urządzenie. Montowana matryca musi być kompatybilna z modelem laptopa i to nie tylko w zakresie wielkości ekranu, ale również parametrów definiujących wyświetlanie obrazu oraz złącza, które zasila matrycę.

Wybór odpowiedniego rodzaju ekranu jest bardzo istotny. Na rynku znajdziemy wiele różnych ofert, w których sprzedawcy oferują wątpliwej jakości zamienniki udające oryginalne produkty. Przekazanie laptopa do profesjonalnego serwisu, takiego jak RatujLaptopa zdejmuje z nas ryzyko zakupu nieodpowiedniej lub wątpliwej jakości części, czy ewentualnego uszkodzenia nowej matrycy podczas samodzielnego montażu. Serwis o ogólnopolskim zasięgu pozwala nam przekazać laptopa do naprawy bez konieczności wychodzenia z domu — wystarczy wypełnić formularz, a kurier odbierze od nas sprzęt, który po naprawie zostanie w ten sam sposób dostarczony pod nasze drzwi. Przekazanie laptopa w ręce specjalistów to jedyna słuszna opcja, zwłaszcza w przypadku droższych laptopów gamingowych. Doświadczeni serwisanci nie tylko dobiorą właściwy typ matrycy, lecz także obejmą naprawę gwarancją, co w wielu przypadkach jest bardzo istotnym czynnikiem dla użytkowników.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Wymiana matrycy w serwisie komputerowym

Czy można zmienić model matrycy?

Co do zasady tak, ale nie ma gwarancji, że znajdzie się odpowiedni zamiennik. Wynika to m.in. z rozwoju technologii i zmian u producenta. Przykładem mogą być ekrany stosowane w laptopach gamingowych, w których pojawiły się technologie płynnej zmiany odświeżania (G-Sync / FreeSync). Nowa matryca również musi obsługiwać tę funkcję. Zamontowanie niekompatybilnego urządzenia powoduje objawy w postaci np. zaniku obrazu lub problemów z odświeżaniem. Ekran może się również wygaszać, wyświetlać pionowe paski, a oferowana rozdzielczość nie spełniać wymogów użytkownika.

Zazwyczaj jednak laptop z klasyczną matrycą ma wiele potencjalnych zamienników. Informacje o możliwościach wymiany wyświetlacza są dostępne w katalogach matryc, za pomocą których dobranie pasującego modelu jest znacznie prostsze.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop z uszkodzoną matrycą IPS

Czy wymienić wyświetlacz na lepszy / nowszy?

W większości przypadków można to zrobić. Najczęściej jest to wymiana matrycy typu TN na IPS. W tym wypadku wpływa to na poprawę kątów widzenia (dochodzących do 85-89 stopni), lepszy kontrast, kolory i głębszą czerń na wyświetlaczu. Można również próbować wymienić ekran z niższej rozdzielczości (np. HD), na taki z wyższą (np. Full HD), ale o tym powinien zdecydować technik serwisu komputerowego, bo nie zawsze jest to możliwe (karta graficzna i matryca nie będą kompatybilne).

Matryce z urządzeniami dotykowymi

Laptopy mające wyświetlacz z obsługą dotyku zazwyczaj są specyficznie montowane, co wpływa na trudność i czas demontażu wyświetlacza. Wynika to z tego, że ekrany tego typu w 90% urządzeń są klejone klejem LOCA/OCA, utwardzanym przez światło UV. Chcąc je wymienić, należy najczęściej wymienić cały tzw. "set" (czyli matrycę + dotyk), który jest przekładany na miejsce starego. Klapa matrycy i taśmy połączeniowe pozostają stare.

Ponieważ wymaga to dużej precyzji i umiejętności (w większości przypadków dotyk jest szklany i łatwo może pęknąć) oznacza to wyższe koszty naprawy laptopa. Trudniej również o zamienniki. Set musi być identyczny, musi zostać zamontowany w takim samym położeniu i w tych samych odstępach od kluczowych punktów w środku klapy. To bardzo precyzyjne zadanie.

Ile kosztuje wymiana matrycy laptopa?

Na koszt wymiany matrycy składają się koszty części oraz usługi świadczonej w serwisie. Koszt wyświetlacza zależy od wybranych parametrów nowej matrycy. Typ podświetlenia (np. LED), rozdzielczość, producent, powłoka (błyszcząca lub matowa), rodzaj inwertera oraz technologia i sposób podłączenia to tylko niektóre kryteria wpływające na cenę. Tańsze będą matryce klasyczne i bez funkcji dotyku, ale wystarczy jedna nowa technologia, by cena za wymianę matrycy skoczyła w górę. W przypadku matryc tańszych koszty wymiany łącznie z częścią zaczynają się od 400 zł, natomiast w przypadku matryc do laptopów gamingowych mogą wynosić nawet powyżej 1000 zł. Przed naprawą klient zawsze jest informowany o kosztach i dopiero po akceptacji serwis przystępuje do wymiany.

W Internecie można znaleźć podobne matryce w niższych cenach niż z serwisu. Niestety kupując matrycę online, do samodzielnej wymiany, nigdy nie ma się pewności, że nie była ona używana i posiada martwe piksele lub czy spełnia warunki specyfikacji. Nagminne są również małe kąty widzenia, bardzo złe odwzorowanie kolorów i nierównomierne podświetlenie matrycy.

Dlaczego koszt wymiany matrycy w laptopie może się różnić?

To, ile kosztuje wymiana matrycy w laptopie, jest uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju wymienianej matrycy. Znacznie droższe niż klasyczne wyświetlacze są rozwiązania z ekranami obracanymi o 360 stopni, o większej przekątnej oraz wyposażone w dotyk. Drożej kosztuje wymiana matrycy o niestandardowej wielkości (mniejszy jest też wybór na rynku), jak również tej z mniej popularnych modeli laptopów.

Do każdego laptopa trzeba podejść indywidualnie i to również może wpływać na cenę usługi w serwisie. W niektórych przypadkach konieczne jest rozłożenie komputera, by w ogóle dowiedzieć się jaka matryca została zamontowana. Niekonwencjonalne rozwiązania (ze względu na produkcję coraz cieńszych i lżejszych laptopów) sprawiają, że naprawy sprzętu stają się prawdziwym wyzwaniem. Tak jest również z matrycami, które są osadzane w obudowie nie na śrubach i uchwytach montażowych, lecz np. na paski taśm dwustronnych (m.in. w laptopach MSI, Lenovo, Dell, Asus, Samsung czy Razer).

W dużej mierze im bardziej wyszukana matryca i im lepsze zastosowane technologie tym jej cena będzie wyższa.

Istotne parametry matryc

Z aspektów czysto technicznych można zwrócić uwagę na jeszcze kilka parametrów.

Jednym z nich jest temperatura barwowa — wpływa na ogólne zabarwienie obrazu, niższe wartości dają odcień pomarańczowo-czerwony, wyższe — niebieskawy. Wartość, która jest przyjęta za standard to 6500K i powinno się oscylować w granicach tej wartości.

Kolejny parametr warty uwagi to jasność (opisywany w kandelach na metr kwadratowy) - odpowiada on za jasność wyświetlanego obrazu, czyli definiuje, w jakich warunkach treść na ekranie nadal będzie widoczna z odpowiednią dokładnością. Wyższe poziomy jasności maksymalnej gwarantują komfortową pracę np. przy dużym nasłonecznieniu.

Przy okazji tego parametru istotna jest też równomierność podświetlenia. Najlepiej, by różnica w jasności w różnych miejscach ekranu nie przekraczała kilku procent.

Następnym ważnym czynnikiem jest kontrast opisywany współczynnikiem (przykładowo 600:1). Definiuje on, jak dobrze wyświetlacz radzi sobie z różnicami kolorów czy wyświetlanej treści. Wyższa wartość jest bardziej pożądana.

Gamut — odwzorowanie barw wg standardów (np. Adobe RGB, sRGB, NTSC, DCI-P3). Do profesjonalnej obróbki zdjęć należy szukać matryc z wysokimi wartościami DCI-P3 lub Adobe RGB.

W laptopach do gier i wykorzystywanych przez grafików ważną wartością jest także częstotliwość odświeżania wyrażona w hercach (Hz). Standardem jest 60 Hz, za to matryce 120 Hz lub 144 Hz pozwalają na uzyskanie bardziej płynnego obrazu. Matryce o wysokiej rozdzielczości coraz częściej spotykamy w laptopach Razer, Dell Alienware, Asus ROG, Acer Predator, Acer Nitro, Lenovo Legion, MSI, Dream Machines czy Hyperbook. W laptopach Asus Zephyrus występują matryce do 240 Hz w Razerze i MSI można spotkać matryce 300Hz.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Uszkodzenia na ekranie laptopa

Czy można naprawić matrycę samodzielnie?

Co do zasady tak, ale trzeba się na tym znać. Największą trudnością jest dobór właściwego ekranu (zamontowany przez producenta model nie zawsze jest dostępny) oraz demontaż starej i montaż nowej matrycy. To czasochłonne prace wymagające precyzji i znajomości zastosowanych rozwiązań. Łatwiej jest je zlecić wykwalifikowanemu technikowi.

Serwis komputerowy dobierze oryginalne matryce lub zaproponuje kompatybilne zamienniki, które będą pasowały do modelu laptopa. Dodatkowo zakup usługi u specjalistów daje pewność, że nowa matryca będzie miała właściwe parametry (rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, dobrze odwzorowane kolory itp.), a jeżeli pojawią się wady, to będzie można ją reklamować w ramach gwarancji.

Dlaczego zdecydować się na wymianę matrycy w serwisie?

Wymiana matrycy w laptopie jest bardzo delikatnym i precyzyjnym zadaniem. Trzeba uważać, by nie uszkodzić ramki ekranu w szczególności jeśli jest klejona do ekranu, a także mieć wiedzę jak dobrać kompatybilny model matrycy i w jaki sposób dokonać wymiany. Jeżeli producent matrycy wciąż oferuje poszukiwany model, wówczas problem jest mniejszy. Ale jeśli chce się wymienić matrycę na coś lepszego lub skorzystać z okazji i zmienić parametry wyświetlania obrazu, lub rodzaj matrycy, wówczas lepiej skorzystać z doświadczenia ekspertów, którzy profesjonalnie zajmą się laptopem.

Może być ono przydatne nie tylko przy dobieraniu modelu, ale również przy samym procesie osadzania nowego wyświetlacza w laptopie. Serwis posiada odpowiedni sprzęt, który jest niezbędny do wykonania tego typu naprawy. Na nową matrycę dostaje się również gwarancję — zarówno na sam ekran jak i zrealizowaną usługę.

Podsumowanie

Wymiana matrycy w laptopie może być skomplikowana i pracochłonna, w zależności od posiadanego modelu laptopa i ekranu. Nie warto ryzykować uszkodzenia całego laptopa próbami samodzielnej naprawy. Serwis komputerowy RatujLaptopa.pl prowadzi usługi wymiany wszelkich wyświetlaczy w laptopach, montując podzespoły nowe, oryginalne i z długą gwarancją. Technicy są w posiadaniu odpowiedniego sprzętu, mają doświadczenie i zaplecze wymagane, by profesjonalnie naprawiać laptopy.