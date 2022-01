Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczenia OC. Jak się przed nimi bronić?

Ofiarą mimo woli można również zostać w przypadku popularnej metody "na stłuczkę". Tu zasada działania jest prosta - oszust jedzie w taki sposób, by wymusić doprowadzenie do kolizji drogowej. Klasyką gatunku jest tutaj nagłe i mocne hamowanie. Jeżeli ofiara nie utrzymuje odpowiedniego dystansu lub ma za słabe hamulce to nieszczęście gotowe. Nawet przy wezwaniu policji może ona przyznać rację nieuczciwemu kierowcy. Znane są także przypadki wymuszeń na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym. Polegają one na tym, że oszust jedzie w taki sposób, by osoba wjeżdżająca na rondo myślała, że zdąży i kiedy rusza, to przestępca nagle przyspiesza i dochodzi do zderzenia.