Wyjątkowy rekordzista. Leciał bez przerwy z Alaski do Nowej Zelandii

Jak donosi "The Guardian" szlamnik zwyczajny oznaczony jako 4BBRW wyruszył z Alaski 16 września i po 11 dniach dotarł do Nowej Zelandii. Jego podróż była monitorowana przez ekspertów z Global Flyway Network, grupy zajmującej się ochroną przyrody i badaniem ptaków, które migrują na duże odległości.

Rekordowy lot niewielkiego ptaka

Szlamnik zwyczajny (Limosa lapponica) to wyjątkowy gatunek , którego szlaki migracyjne są zadziwiająco długie. Ptaki spędzają lato w arktycznych regionach półkuli północnej (gdzie się rozmnażają), a następnie udają się na południe, gdzie spędzają zimę. W niektórych przypadkach docierają nawet do Australii czy Nowej Zelandii.

Ptaki są szybkie i lekkie, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi od 70 do 80 cm. Osobniki, które chcą dotrzeć z Alaski do Nowej Zelandii, muszą odbyć lot nad Oceanem Spokojnym. W przypadku 4BBRW lot okazał się rekordową podróżą bez międzylądowania. Jak informuje "The Guardian" ptak pokonał 12 854 kilometrów. Trasa została zarejestrowana dzięki specjalnemu nadajnikowi satelitarnemu, który pozwalał śledzić sygnał GPS . Naukowcy po uwzględnieniu błędów obliczeniowych ustalili, że ptak ostatecznie mógł pokonać 12 tys. kilometrów.

Poprzedni rekord ptasiego lotu bez międzylądowania należał do samicy szlamnika zwyczajnego, która łącznie pokonała trasę o długości 11 680 kilometrów podczas podobnej podróży w 2007 roku. Eksperci uważają, że 4BBRW dotarłby wcześniej do Nowej Zelandii, gdyby nie silny wiatr, który zepchnął go w stronę Australii. Ptak, który osiągnął maksymalną prędkość około 89 km/h prawdopodobnie nie spał, ani nie jadł podczas 11-dniowej podróży, jak powiedział w rozmowie z "The Guardian" Jesse Conklin, badacz z Global Flyway Network.