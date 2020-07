Wyjątkowe miejsce na Ziemi, którego nie dotyczy ocieplenie klimatu. Jest tam coraz zimniej

"Cold blob", jak nazywają miejsce naukowcy, to niewielka plama na środku Oceanu Atlantyckiego, która powstała w 2015 roku. Wszystko wskazuje na to, że opiera się wszelkim trendom związanym z ociepleniem klimatu. Prawdopodobne przyczyny tego zjawiska zostały przedstawione na łamach " Nature Climate Change ".

Zimna plama na Oceanie Atlantyckim

Zespół naukowców z Instytutu Meteorologii im. Maxa Plancka w Niemczech zastosował długoterminowe modelowanie klimatu do symulacji różnych konfiguracji, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o potencjalne przyczyny spadku temperatury w tym miejscu.

Ich badania wskazują, że "cold blob" powstał na skutek wielu różnorodnych czynników. Najważniejszymi z nich są jednak zmieniające się prądy oceaniczne i gęste chmury, które się nad nimi gromadzą. Badacze są zdania, że ten sam efekt cieplarniany, przyczyniający się do wzrostu temperatur w innych regionach Ziemi, wywołuje również inne, złożone zjawiska. To one odpowiadają za coraz zimniejszą temperaturę "bloba" na Oceanie Atlantyckim.