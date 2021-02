Wyciek danych sędziów i prokuratorów. UODO nakłada karę na KSSiP

Do wycieku doszło najprawdopodobniej w momencie, gdy KSSiP testowało migrację bazy danych na nową platformę ekssip.kssip.gov.pl i najprawdopodobniej był to wynik błędu podmiotu przetwarzającego dane. Jeden z pracowników spółki świadczącej usługę dla KSSiP został nawet zatrzymany. Miał on przenieść dane do katalogu, któremu nadane zostały uprawnienia publiczne.