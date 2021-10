Wybuch wulkanu wyłonił wraki. Pochodzą z II wojny światowej

Tym razem ruchy tektoniczne spowodowane aktywnością wulkanu sprawiły, że podniosła się część Iwo Jimy – wyspy, która była miejscem jednej z ważniejszych bitew wojny na Pacyfiku. Jak donosi japońska stacja telewizyjna ANN, doprowadziło to do odsłonięcia wielu wraków, które leżały dotąd pod wodą. To jak długo pozostałości statków pozostaną na powierzchni, zależy od dalszej aktywności wulkanicznej.